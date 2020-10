Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","shortLead":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","id":"20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54228eb7-10e8-4dd1-a8ab-be2ce0e1c371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 12:49","title":"14 millió forintos adót vetnek ki a legszennyezőbb autókra Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint mit tart félrevezető információnak és milyen fegyverrel lép fel ellene.","shortLead":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint...","id":"20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a03b7-e10d-4973-ac75-fd24caea4f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","timestamp":"2020. október. 12. 00:03","title":"Trump szerint immunissá vált a koronavírusra, a Twitter rögtön bevetette új fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","shortLead":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","id":"20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44401a4f-f4a4-4408-a624-f5785c71d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","timestamp":"2020. október. 10. 14:09","title":"700 millióból terveztet parkolókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új megoldásokat találtak ki a közösségi web szolgáltatói az amerikai elnökválasztás előtt arra, hogy csökkentsék a felhasználók illegális befolyásolására irányuló próbálkozások sikerét.","shortLead":"Új megoldásokat találtak ki a közösségi web szolgáltatói az amerikai elnökválasztás előtt arra, hogy csökkentsék...","id":"202041__amerikai_elnokvalasztas__kozossegi_media__uj_szabalyok__szurnek_es_turnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07349ff-080c-41ad-950b-078d3067ef98","keywords":null,"link":"/360/202041__amerikai_elnokvalasztas__kozossegi_media__uj_szabalyok__szurnek_es_turnek","timestamp":"2020. október. 11. 08:15","title":"Új szabályokat élesített a politikai hirdetésekre a Facebook, de nem tudni kitartanak-e 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi halálozások száma.","shortLead":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi...","id":"20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d430c76-2dca-4808-a9c8-1ee0c14a7518","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","timestamp":"2020. október. 11. 16:47","title":"Iránban rekordot döntött a koronavírusban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","shortLead":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","id":"20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd56bb7-bb48-425e-805d-15fa20dce8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 12. 11:32","title":"Több mint 700 ezer embernek nincs háziorvosa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]