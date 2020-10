Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06be1c7a-f9e3-4e05-b25f-e62af17596f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, a német Volocopter a 2024-es párizsi olimpia idején már javában szállíthatja majd az utasokat. Annak érdekében, hogy addigra üzembiztos legyen a szerkezet, hónapokon belül már repkedni fognak vele a francia főváros fölött.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, a német Volocopter a 2024-es párizsi olimpia idején már javában szállíthatja majd...","id":"20201016_volocopter_repulo_taxi_parizs_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06be1c7a-f9e3-4e05-b25f-e62af17596f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c143dd-d886-4142-9c01-ea9094d36297","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_volocopter_repulo_taxi_parizs_teszt","timestamp":"2020. október. 16. 09:03","title":"Hónapokon belül felszáll Párizsban a repülő taxi, ami megváltoztathatja a városi közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","shortLead":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","id":"20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d250c1-e4a4-4bb7-a710-3f120c04d423","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","timestamp":"2020. október. 15. 09:40","title":"Használt elektromos autókra is adnak ingyenpénzt a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok antiszemita megnyilvánulásainak. Majd egy nem is olyan rég még vastag antiszemita megszólalásairól elhíresült politikust jelölt a borsodi időközi választáson. Ezzel a végtelenül ostoba és elvtelen lépésével lehetetlen helyzetbe manőverezte magát az egyesült ellenzék. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok...","id":"20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9e229-c64a-4cb9-8fac-5f0c2eb3cfac","keywords":null,"link":"/360/20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Seres László: Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e7457-f906-4e0b-94b8-2d4f485abebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","timestamp":"2020. október. 15. 11:21","title":"844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","shortLead":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","id":"20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79091e0-5da2-43d6-88f8-83efeec79c59","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak vele. Most, hogy a G7 rátalált az információra, a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni kezdte, rendben van-e ez így.","shortLead":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak...","id":"20201015_gvh_spar_tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44e501f-1552-4fef-8a3d-cfb1caabc9c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_gvh_spar_tesco","timestamp":"2020. október. 15. 19:59","title":"Most reagált a GVH arra, hogy a Sparnak 2008 óta tulajdonrésze van a magyar Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc földijének üzlettársa. ","shortLead":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc...","id":"202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7c870-faa0-4e61-b36e-f8c84c0d14f1","keywords":null,"link":"/360/202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","timestamp":"2020. október. 15. 14:00","title":"Nem akármilyen Duna-parti műemlék került a takarékbankos Vida közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]