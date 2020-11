Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","shortLead":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb578a6-da7a-45a7-8ca5-cf34d1d939eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 12. 11:43","title":"Húszéves férfi is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak: egyfelől a forgalmi adatok a pandémia okozta leállás miatt olyan szerények, hogy a szakma nem akarja magát és a potenciális vásárlókat még inkább letargiába sodorni; másfelől a korábbi s majdan a jövőbeli évekkel való összehasonlításból amúgy sem lehetne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az idei drámai visszaesés oka rendkívül specifikus, és semmi módon nem függ össze a műtárgypiac belső fejlődésével. ","shortLead":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak...","id":"20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29add8c4-38e9-4567-8455-16ed28d17cbf","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"A koronavírus a műpiacot is letarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","id":"20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b63f2a-0750-4b75-afe7-1c08e7114748","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. november. 12. 12:08","title":"Késeltek kora reggel az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely premierjének dátumát már többször módosította a fejlesztő cég.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely...","id":"20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfd24d-8e0d-4427-8145-f8292629263c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","timestamp":"2020. november. 10. 18:03","title":"Tovább csúszhat az egyik legjobban várt játék premierje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter szerint lassan csökken a pozitív tesztek aránya az összes teszten belül.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter szerint lassan csökken a pozitív tesztek aránya az összes teszten belül.","id":"20201111_csehorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7756b0-bdf2-400d-912a-ab6efab041bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 20:06","title":"Csehország túl lehet a járvány tetőpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint a szülőknek inkább magukért és a nagyszülőkért kell aggódni, mint a gyerekekért.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint a szülőknek inkább magukért és a nagyszülőkért kell aggódni, mint...","id":"20201110_Szlavik_Janos_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3da6e7-cc5f-44a4-a035-69287c98866e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Szlavik_Janos_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 14:35","title":"Szlávik János szerint az iskolák bezárása egészségügyi katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff597d73-178d-494e-aaa5-1c2c74a7cc2a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","timestamp":"2020. november. 12. 07:55","title":"Radar360: Engedélyezett vakcina és százmilliós segély a focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]