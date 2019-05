Évek óta nem volt akkora sikere egy nagy cégnek sem a tőzsdei bevezetése napján, mint a Beyond Meatnek.

Több, mint egy évtizede nem volt olyan siker a Nasdaqon a 200 millió dollár feletti kategóriában, mint a Beyond Meat bevezetése – írja a Világgazdaság. A vegán hamburgereket gyártó cég részvényeinek ára a tőzsdei bevezetése napján 163 százalékkal nőtt.

Pedig a cég – amely nem csak a húsmentességre alapozza a stratégiáját, hanem a víz-, az energia- és a talajhasználat csökkentésére is – tavaly 30 millió dollár veszteséget termelt, és arra is figyelmeztetett, hogy talán soha nem lesz nyereséges. Az elemzők szerint a nagy siker az élet- és környezeti reform divatossága mellett arra vezethető vissza, hogy az amerikai piacon most kockázatkereső a hangulat.