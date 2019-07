Vegaburgereket teszteltünk, és leginkább annak tudtunk örülni, hogy nem rántott sajttal tömték meg őket. Ráadásul nem is csak a húspogácsát hiányoltuk a szendvicsekből. Teszt.

A Z generáció igénye? Környezettudatosság? Vagy egyszerűen divat? A vegetáriánus/vegán étkezés az utóbbi időben egyre hangsúlyosabbá vált, olyannyira, hogy ma már a gyorséttermek is sorban vesznek fel állandó választékukba húsmentes, vagy akár tisztán növényi eredetű szendvicseket.

Szerkesztőségünk jobbára húsevő tagjaival kóstoltuk végig ezeket, leginkább azért, hogy választ kapjunk arra: ha egészségesebben vagy kevésbé környezetterhelő módon akarunk étkezni, ideális választás-e egy ilyen étel. És az is szándékos volt, hogy nem kimondottan vega/vegán éttermekbe mentünk – éppen arra voltunk kíváncsiak, egy nem speciális étlappal operáló hely hogyan tudja beilleszteni menüjébe a speciális ételeket. Hét helyen jártunk – kisebb-nagyobb sikerrel.

A jó hír: rántott sajttal egyik hely sem tömték meg a bucit. De nézzük, hogyan is képzelnek egy zöldséges fogást ma a gyorséttermek.

Subway Veggie Delite (15 centis, 1050 forint)

© Gyükeri Mercédesz

A legkisebb erőfeszítést a Subway tette fogyasztóiért: a Veggie Delite nevű szendvicsüknél a húsmentes opció azt jelenti, hogy félbevágott lapkasajtot tesznek két kenyér közé – a rövidebb, 15 centis verziónál két darabot, ami pont elfér egymás mellett. Mivel az íztelen sajtlap a melegítés során bele is olvad a bagettbe, a végeredmény két szelet buciszerű kenyér jó sok friss zöldséggel és egy választható szósszal (mi édes hagymával kóstoltuk) kibélelve. Salátának nem volt rossz, és itt legalább választhatunk a kenyerek között is, de kicsit borsos ár egy maréknyi zöldségért 1050 forint.

Értékelés: 3/10

Burger King Vega Whoopper (1140 forint)

Június elején jelent meg a gyorsétterem választékában a zöldségfasírttal operáló szendvics – ez még nem az Amerikában már kapható burger, benne az Impossible Foods által kifejlesztett, szójaalapú pogácsával.

© Máté Péter

Kollégáink a zöldséges verziótól nem voltak elájulva, bár egyikünk örömmel fedezte fel, milyen finom is tud lenni a zöldségekkel megbolondított röszti. „Kiderült, mi marad egy gyorséttermi hamburger ízéből hús, bacon és sajt nélkül, és hát így nem sok” – mondta egyikünk, többen pedig azt vetették fel, mi értelme két szelet buci közé egy rösztit tenni – köret egy másik, ráadásul rántott körettel.

Akkor már inkább krumplistésztát eszem.

A nem túl masszív, szétesős pufiba rakott csalamádés, ecetes hagymás krumplisprósza íze nem tudja elvinni a hátán a burgert, ennél izgalmasabb zöldségekkel, izgalmasabb szószokkal kellett volna feldobni, hogy méltó alternatíva legyen.

© Máté Péter

Enélkül azonban maradt a ketchup-csalamádé gyorshamburger-ízvilág, ami legfeljebb arra jó, hogy a vega haverunk is beülhessen velünk a Burger Kingbe, és ne kelljen még külön elkísérni őt valami indiaiba – szólt kollégánk verdiktje.

Értékelés: 3,4/10

IKEA vegetáriánus hotdog (150 forint)

Pogácsa helyett virsli alakúra gyúrták a húspótlót, a lényegen azonban ez nem sokat változtat. Egyik kollégánk itt mondta ki a verdiktet:

Csak megerősített abban, hogy nem leszek soha vega.

A virslipótlék és a buci íztelen-száraz jellegét a mustár nyomta el, mintha direkt erre hajtottak volna. De a pirított hagyma és a lilakáposzta sem kiegészítette az összhatást, inkább meghatározta azt. Egy kollégánk azonban széttrancsírozta, és ez kellemes felismerésre vezette: az izgalmas hüvelyesekkel szerinte remekül harmonizál a mustáros-káposztás-hagymás feltét. (A virsliben kelkáposzta, a vörös lencse, a sárgarépa és a gyömbér keveredik.)

© Máté Péter

A hotdognál azt sem felejthetjük el, hogy az ára mindenképpen jóval kedvezőbb: ha 150 forintot fizetünk, hajlamosak vagyunk elnézőbbnek lenni, mint mikor az árcédulán 1600 forint szerepel.

© Máté Péter

A hotdogot együtt kóstoltuk a bútoráruház másik vegán termékével, a golyóval, amely szintén megosztó volt. Egyikünk kedvenc csemegéje – otthon, tejfölbe tunkolva, a kenyeret messze elkerülve –, itt viszont hiányzott egy domináns ízű szósz. (Az étteremben curryszósszal ajánlja az IKEA.) Volt viszont, akit elriasztott az, hogy kesernyés vegetaízt érzett ki belőle. Más a borsót sokallta, megint más pedig a kukoricát.

Értékelés: 4,3/10

Burger Market Middle East Burger (1650 forint)

A láncnál ugyan vega burger is kapható gomolyával, mi azonban ezzel nem értük be, hanem a nagy újítást, a Steiner Kristóf exmédia- és vegánceleb által kifejlesztett, közel-keleti ízekkel operáló vegán burgert kóstoltuk. És ezúton gratulálnánk a marketingeseknek, hiszen húsevő és a húst kerülő kollégáink is ezt várták a leginkább.

© Máté Péter

Valóban különleges szendvicset kapunk, hiszen itt már a buci is rozskenyérre hajaz, bár ezt nem feltétlenül tartották kóstolóink erénynek. Tény azonban, hogy leginkább ez tudta megőrizni a formáját, éppen masszívabb szerkezete és ropogós héja miatt. A benne lévő nem-hús pogácsa jól fűszerezett, vállaltan növényi fasírt, meg sem próbál klasszikus húspogácsára hasonlítani.

Ezzel leginkább az volt a kifogás, hogy nagyon tömény: az egészet csak egy nagy adag Sprite-tal kellene leöblíteni, ahogy Jules is tette a Ponyvaregényben – javasolta egyik kollégánk, más pezsgő vagy sör mellé képzelte falatkaként. Legközelebb több vízzel készülünk a tesztre.

© Máté Péter

Amíg a töménységben még nagyjából egyetértettünk, összességében elég megosztó volt a darab. Többeknek jutott eszébe róla a falafel – bár a pogácsa alapja csicseriborsó helyett lencse –, meg az is, hogy annak a szárazságát milyen jól tudják ellensúlyozni a pitába pakolt szószok, amelyek innen hiányoznak.

© Máté Péter

Egyikünk a friss zöldségeket, a ropogós alkatrészeket hiányolta, más túlzónak tartotta az ízorgiát, és volt, aki a fokhagymás-citromos tahini szószt dicsérte, amely legalább megkísérelt valami szaftos jelleget adni az egésznek. De csak megkísérelt:

Ez nem az a hamburger, amibe belefal az ember, és kétoldalt csöpög.

Értékelés: 5/10

Zing Hungry Hipster (1650 forint)

A foodtruckból lánccá fejlődött magyar étterem kecskesajttal helyettesíti vegaburgerében a marhahúst. Több kollégáink szemében azonban ez sem üti meg a burger mércét, még úgy sem, hogy a karakteres ízű kecskesajtot általában jó választásnak tartottuk.

© Máté Péter

Buciban értelmezhetetlen, túl snassz lett volna a rántott sajt, így improvizáltak, ez leginkább egy saláta – és így tovább, szóltak az ellenérvek, pozitívumként jött elő viszont a Zing burgerekre jellemző szaftosság.

© Máté Péter

A kecskesajt ráadásul annyira dominált, hogy még szósz ízét is elnyomta, pedig, mint egyikünk összefoglalta

az első igazán kellemes reflexet az váltotta ki belőlem, amikor a Zing burgeréből elfogyott a sajt, és megéreztem a húsos hamburgereikből ismerős szósz ízét.

Értékelés: 5,7/10

Akik kimaradtak:

KFC Halloumi Burger

A csirkére specializálódott helyen néhány hete vezették be csak a csirke helyett halloumival készülő burgert és wrapot, ám ottjártunkkor már csak a hirdetőtáblán találtuk belőle. Még nem is tettük túl magunkat azon, hogy 1990 forintot kérnek egy szendvicsért, a pult mögött álló eladó máris kiábrándított: már ki is került a választékból.

McDonald’s

Ez az egyetlen lánc, ahol a vega/vegán szendvics máig hiányzik a választékból, aki húsmentesen étkezne, annyit tehet, hogy a húspogácsa nélkül kéri a burgert. Legalábbis Magyarországon – több európai országban már kapható a Big Mac vegán változata, a Big Vegan TS. Ez egyébként a Nestlé húspótló pogácsáját tartalmazza, amely szója és búzaalapú, ezen túl pedig céklát, répát és paprikát tartalmaz. Megkérdeztük a láncot, tervezik-e a szendvics – vagy más húsmentes termék – bevezetését, ezt a választ kaptuk: „Termékkínálatunkat mindig hazai vendégeink igényei alapján, saját, helyi fejlesztésű receptúrákkal, illetve külföldön már sikeres termékek bevezetésével alakítjuk. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy éttermeinkben minden fogyasztónk megtalálja az ízlésének és táplálkozási szokásainak megfelelő fogásokat, konkrét jövőbeni tervekről azonban nem tudunk előzetesen információt megosztani.”

A verdikt

Nem érdekelnek az állatok jogai, és a koleszterin sem, az viszont igen, ha egy zöldséges kajához sokkal kevesebb földi erőforrást használunk, mint egy húsételhez – indokolta nyitottságát tesztünkre egyik kollégánk, aki azonban arra jutott:

ha vega kaját akarok enni, akkor maradok az indiai finomságoknál, vagy a paradicsomos spagettinél, azok őszintébben nyújtják ugyanazt, amivel ezek a hamburgerek csak azért hencegnek, hogy plakátra kerülhessenek.

Abban nagyjából egyetértettünk, hogy a hamburger csak hússal működik, nem is csak íze, inkább az állaga miatt, amit sem sajttal, sem hüvelyessel, sem zöldséggel nem sikerült reprodukálnia az éttermeknek. És ami csak ehhez hasonlítható hiányérzet volt: a nyár közepén vajon miért kellett csoffadt savanyúsággal telepakolni a legtöbbet, mikor egy grillezett vagy marinált zöldség nem csak frissebbé, de ízesebbé tudta volna tenni a kompozíciókat, és megkaptuk volna az annyit hiányolt szaftot is.