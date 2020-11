Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84fcf15f-c26c-4cea-95da-40f2bc90b7be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A járvány első hulláma kivéreztette a kis mozikat, az újabb kényszerszünetre nem maradtak tartalékaik. A filmipar ördögi körbe került: a kevés néző miatt halasztják a premiereket, premierek híján még kevesebb a néző.","shortLead":"A járvány első hulláma kivéreztette a kis mozikat, az újabb kényszerszünetre nem maradtak tartalékaik. A filmipar...","id":"202047__virusos_mozik__kivaro_filmipar__utolso_vagas__nagytotalkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fcf15f-c26c-4cea-95da-40f2bc90b7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec97737-d80a-4538-88cb-cada3b525360","keywords":null,"link":"/360/202047__virusos_mozik__kivaro_filmipar__utolso_vagas__nagytotalkar","timestamp":"2020. november. 21. 08:15","title":"Nagytotálkár: már nincs miből és hova hátrálniuk a moziknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más, mint a kitartás és a fennmaradásért folytatott küzdelem.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más...","id":"20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd03c95-0b4b-4c84-aa64-fa1f50ee6628","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","timestamp":"2020. november. 22. 11:35","title":"Kásler Miklós: Rendkívüli idők állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik, az önkormányzatoknak miből lesz pénze. Az önkormányzatok szerinte nem spórolnak.","shortLead":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik...","id":"20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c403d3e-623d-4a64-8282-7205c5ef02b9","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","timestamp":"2020. november. 22. 08:50","title":"Parragh László: Rákérdeztem, miért kell négy helyettes Karácsony Gergely mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","shortLead":"A melegebb idő és a hőingadozások miatt több a gyenge, veszélyes jégfelület.","id":"20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b623d-739d-4f18-8bce-a1fb3d930792","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Egyre_tobben_fulnak_vizbe_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. november. 22. 12:45","title":"Egyre többen fúlnak vízbe a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"","category":"vilag","description":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","shortLead":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","id":"20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bb41c-074a-4961-b7c9-6adf51198515","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","timestamp":"2020. november. 21. 14:32","title":"Kilőttek a fertőzésszámok Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt belefér egy komplett család. Ráadásul a teljesítményéhez képest szinte semmit sem fogyaszt. Csak győzzük kifizetni a vételárát.","shortLead":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt...","id":"20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08fd33e-97f3-42b1-9642-9a6c4f03b8a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","timestamp":"2020. november. 22. 17:00","title":"Dehogy halott a dízel: teszten az új BMW 530d kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]