Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három hete harcoló felkelők vezetőit.","shortLead":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három...","id":"20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cbf7be-967e-40e4-a9e3-4996f43e3735","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","timestamp":"2020. november. 28. 21:10","title":"Az etióp hadsereg elfoglalta a lázadó tartomány székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201129_mariana_arok_koronavirus_hany_nap_gyakori_jelszavak_del_korea_szupervonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f73ad6-3326-46c1-a5c7-68d1085a931b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_mariana_arok_koronavirus_hany_nap_gyakori_jelszavak_del_korea_szupervonat","timestamp":"2020. november. 29. 12:03","title":"Ez történt: rájöttek, mikor fertőz legjobban, aki koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek kiszűrni a gyártósor potenciális meghibásodásait, mielőtt azok bekövetkeznének.","shortLead":"A gyártósoron elhelyezett szenzorokból beérkező adatok elemzésével a Ford valenciai gyárában már azelőtt képesek...","id":"20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0d2cc3-387b-45ba-8a9b-3bdc7209f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b96429-091e-4397-9f48-8ff6b3650c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_ford_valencia_big_data_gyartosor_meghibasodasok_eszlelese","timestamp":"2020. november. 28. 15:03","title":"A Ford egyik gyárában már az előtt látják a mérnökök, hogy baj lesz, hogy az megtörténne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","shortLead":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","id":"20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf52a98-d671-4535-9137-2106067d5191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","timestamp":"2020. november. 29. 13:49","title":"Kivonul Magyarországról az Aegon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel...","id":"20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee6be-6654-4d04-aed7-bbacd008403f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","timestamp":"2020. november. 28. 12:15","title":"61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]