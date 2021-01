Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta a Dél-Amerika legnagyobb folyójában élő delfineket. ","shortLead":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta...","id":"20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e191c67-9f4c-4859-87b4-34e9e0940d70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","timestamp":"2021. január. 28. 18:22","title":"Kihalás fenyegeti az Amazonasban honos édesvízi delfineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","shortLead":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","id":"20210128_fodor_tamas_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a78ee8-4b1b-4507-9a66-dcd99bf0f3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_fodor_tamas_interju","timestamp":"2021. január. 28. 17:35","title":"Fodor Tamás az SZFE új vezetéséről: Ez az ügy egy tökéletes kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","shortLead":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","id":"20210127_repulesi_tilalom_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43d41d5-79df-40a1-9430-d95ec9de974e","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_repulesi_tilalom_Putyin","timestamp":"2021. január. 27. 15:11","title":"Egy éve vezettek be repülési tilalmat Putyin fekete-tengeri palotája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","shortLead":"Az informatikai tendereket sorra nyerő cég a kőbányai RaC Zrt.-be száll be.","id":"20210127_dronok_4ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cde101-2eb6-4e22-a8fb-3ebcb9f231d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_dronok_4ig","timestamp":"2021. január. 27. 06:06","title":"Drónfejlesztő cégben vásárolt tulajdont a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","shortLead":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","id":"20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c4e98-3b65-432e-a247-e17c272c0e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","timestamp":"2021. január. 27. 17:07","title":"Otthon is használható Covid-gyorsteszt kerül a magyarországi patikákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden teszi. Kérdés azonban, hogy a mostani lépések önmagukban mire lehetnek elegendőek, és mi van akkor, ha négy év múlva ismét egy olajpárti elnöke lesz az országnak. ","shortLead":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden...","id":"20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0010ac3b-508b-41c9-9ad8-612b99c5cb28","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","timestamp":"2021. január. 28. 16:35","title":"Mintha vissza akarná fordítani a klímaváltozást, úgy állt munkába Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]