[{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","shortLead":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","id":"20210224_mol_strategia_bet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb550d7a-a252-4313-b348-133f5328a05b","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_mol_strategia_bet","timestamp":"2021. február. 24. 09:55","title":"Olajvállalathoz képest szokatlan útra lép a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet.","id":"20210223_halak_halpusztulas_kihalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4f8670-c6a6-43bc-9444-ba1b9344f3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d2672-a536-4141-85e6-1f067cf61c6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_halak_halpusztulas_kihalas","timestamp":"2021. február. 23. 13:29","title":"Soha nem látott halpusztulás veszélyére figyelmeztetnek természetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0c4bf5-2014-4401-8cfd-0ea306f24fda","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Kádár-kockákból felhúzott családi házas telepektől görbe út és bizonytalan ízlés vezetett az alpesi stílusú családi házig. Az egyetemi tanár-művészettörténész albumában megelevenedik a löttyintett beton, a téglatapéta, a romantikus kármentők világa.","shortLead":"A Kádár-kockákból felhúzott családi házas telepektől görbe út és bizonytalan ízlés vezetett az alpesi stílusú családi...","id":"202107__szalai_andras__kis_magyar_snasszrol_neocikirol_buherarol__apa_megoldja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f0c4bf5-2014-4401-8cfd-0ea306f24fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7efbd5-47a2-4387-9d4d-994ba2407216","keywords":null,"link":"/360/202107__szalai_andras__kis_magyar_snasszrol_neocikirol_buherarol__apa_megoldja","timestamp":"2021. február. 23. 17:00","title":" Szalai András: \"A neociki mutálódik, mint a koronavírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU illetékes tanácsa egy országot törölt a feketelistáról, a megmaradt 11 mellé pedig felvette a Dominikai Közösséget.","shortLead":"Az EU illetékes tanácsa egy országot törölt a feketelistáról, a megmaradt 11 mellé pedig felvette a Dominikai...","id":"20210223_adozas_adoparadicsom_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968c5ca4-8fec-48bc-a35a-a8fa059a2fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_adozas_adoparadicsom_europai_unio","timestamp":"2021. február. 23. 15:49","title":"Elkészült az adóparadicsomok friss listája, új ország is felkerült rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha túlságosan sokan utasítják el az AstraZeneca vakcinát, ezzel veszélybe sodorhatják az egész oltási kampányt – állítják német szakértők, akik a Der Spiegelnek nyilatkoztak. Ha...","id":"20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd4bac-ca55-4f95-b02e-85779040188e","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","timestamp":"2021. február. 22. 13:55","title":"Veszélyes viták övezik az AstraZeneca vakcinát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","shortLead":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","id":"20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b729a4-8bde-450e-8b98-bf05e90cdd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","timestamp":"2021. február. 23. 11:01","title":"Betiltották az utcai alkoholfogyasztást Mezőkovácsházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]