[{"available":true,"c_guid":"69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","shortLead":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","id":"20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900d999-5cf3-4ade-93c0-c99be749ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","timestamp":"2021. március. 30. 09:41","title":"Napi 100 kilométer ajándékba: ezt ígéri az 1000 lóerős napelemes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott választások előtt.","shortLead":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott...","id":"20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49401d3-b486-422a-a3d7-ee09b8b96501","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","timestamp":"2021. március. 28. 17:32","title":"Az örmény miniszterelnök bejelentette, hogy áprilisban lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják. A mesterséges intelligenciára alapuló rendszer ugyan nem hibátlan, de magyar nyelven az első ilyen szintű megvalósítása az értő keresésnek.","shortLead":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják...","id":"20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec3422f-bfa6-47d3-a9c2-faa4a5541807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","timestamp":"2021. március. 29. 08:03","title":"Pár éve még lehetetlennek tűnt: kérdezzen magyarul az Arcanum mesterséges intelligenciájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","shortLead":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","id":"20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f6c13-eef5-4a7a-b916-20a4793a0d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","timestamp":"2021. március. 29. 20:16","title":"Itt a játék, amiben bárhová rakhatjuk a Szuezi-csatornában rekedt teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55bd3af-9abc-4c42-b0d7-aa5d96b2da15","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A kulturális-politikai elit megrázkódtatásai árán, de megszülethet egy törvény Franciaországban a szexuális élet beleegyezési korhatáráról. A családon belüli abúzusok elleni kampány össztársadalmi üggyé vált.","shortLead":"A kulturális-politikai elit megrázkódtatásai árán, de megszülethet egy törvény Franciaországban a szexuális élet...","id":"202112__szembenezes_franciaorszagban__cinkos_elit__metooinceste__veszes_viszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55bd3af-9abc-4c42-b0d7-aa5d96b2da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf7466-1977-4f4a-87c7-9f0a5082aea7","keywords":null,"link":"/360/202112__szembenezes_franciaorszagban__cinkos_elit__metooinceste__veszes_viszonyok","timestamp":"2021. március. 29. 17:00","title":"Pedofília és vérfertőzés: leleplezések tépázzák a francia elitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","shortLead":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","id":"20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1848dc4-c3cd-4583-89f0-8057f8779744","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","timestamp":"2021. március. 28. 15:45","title":"Forma-1: Rajtbüntetést kapott Vettel, a mezőny végéről indulhat a futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc","c_author":"Magyar Nemzet","category":"itthon","description":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","shortLead":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","id":"20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bf80da-34eb-42bb-9188-88853fc0a568","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","timestamp":"2021. március. 28. 14:45","title":"Betörtek egy oltópontra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]