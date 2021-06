Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek szivárványos zászlót osztanak majd a stadion környékén. ","shortLead":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek...","id":"20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9cf93-767a-44ae-a27e-87f4020c9667","keywords":null,"link":"/elet/20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","timestamp":"2021. június. 22. 15:19","title":"Több német stadion is szivárványba borul, hogy így tiltakozzon az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","shortLead":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","id":"20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee858917-8d74-4a63-be2a-4364a0d96d41","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","timestamp":"2021. június. 23. 10:41","title":"Túl szexi lett a Marilyn Monroe-szobor, mégis felállították Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf815fb3-ff5c-4437-a16c-c9bb48c302db","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Másfél órán át tehetnek fel kérdéseket az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek Varga Juditnak a hetes cikk szerinti eljárás meghallgatásán. Egyre több európai kormány szeretne lépni az ügyben, míg az Európai Parlament újabb jelentést és eljárást fontolgat, hogy a magyar kormány ne térhessen ki az új fejleményeket firtató kérdések elől a 2018-as Sargentini-jelentésre hivatkozva. Jogálom című cikksorozatunk 6. részében megvizsgáljuk, hogy haladt a magyar jogállamiság védelmében indított eljárás az elmúlt fél évben.","shortLead":"Másfél órán át tehetnek fel kérdéseket az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek Varga Juditnak a hetes cikk szerinti...","id":"20210622_Jogalom_6_hetes_cikk_meghallgatas_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf815fb3-ff5c-4437-a16c-c9bb48c302db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d69d8e-58a0-49ba-b89d-53175e182670","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_Jogalom_6_hetes_cikk_meghallgatas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 22. 11:00","title":"A homofóbtörvényről és az egyetemek átalakításáról is faggathatják ma Varga Juditot az uniós miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130d42d-b4fe-4189-b085-1961179ae535","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","shortLead":"A Lego csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","id":"20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3130d42d-b4fe-4189-b085-1961179ae535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cf501f-f1ae-40c7-9532-8eb442a031d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","timestamp":"2021. június. 23. 15:46","title":"A Lego új, környezetbarát kockával rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Júliustól rá kell írni az egyszer használatos műanyagokra, hogy károsak a környezetre. Tamponokon, betéteken, törlőkendőkön, dohánytermékeken is kötelező lesz jelölni, hogy környezeti kárt okoz, ha eldobáljuk.","shortLead":"Júliustól rá kell írni az egyszer használatos műanyagokra, hogy károsak a környezetre. Tamponokon, betéteken...","id":"20210623_egyszer_hasznalatos_muanyagok_szigoritas_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973a2667-2edc-450d-9f72-b5338fdcaa9c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_egyszer_hasznalatos_muanyagok_szigoritas_itm","timestamp":"2021. június. 23. 12:54","title":"Rá kell írni a cigisdobozra is, hogy káros a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","shortLead":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","id":"20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa387ad7-010a-4b1c-8b26-aefa7aa551e1","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","timestamp":"2021. június. 22. 09:47","title":"A Jóbarátok Günthere, James Michael Tyler negyedik stádiumú rákbetegségben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]