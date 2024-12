Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","shortLead":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","id":"20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f.jpg","index":0,"item":"71642a1e-adfc-4e83-8f24-2c8a9c020403","keywords":null,"link":"/360/20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"2024 is a NER-milliárdosok éve volt: Mészáros Lőrinc és Tiborcz István különösen nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","shortLead":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","id":"20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"a7e199a3-9994-4a4f-9809-65636b0a9961","keywords":null,"link":"/kkv/20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","timestamp":"2024. december. 29. 19:04","title":"Listára tették az európai vasúttársaságokat – a MÁV a középmezőnyben kapott helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","shortLead":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","id":"20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"aa4d3810-72c6-4ec1-afb1-9a6e1c2c3bc2","keywords":null,"link":"/elet/20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","timestamp":"2024. december. 29. 16:38","title":"Megvolt az év utolsó lottóhúzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni...","id":"20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"c2977a9e-9f5b-48d7-8e80-8cc7b064438a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","timestamp":"2024. december. 28. 15:14","title":"Ferenc pápa: Ne csüggedjünk a háborúk miatt, mert a szeretet reménnyel tölti el a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat fogyasztunk. Többek között savanyú káposztát is készíthetünk ezzel a módszerrel – elmondjuk, hogyan érdemes csinálni lépésről lépésre, mit kell tudni a sózásról, fűszerezésről, hogyan kombináljuk az alapanyagokat, és mire figyeljünk különösen az erjesztés során. ","shortLead":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat...","id":"20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"4214a568-a1c5-4089-9110-c9d2b4104db5","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 18:00","title":"Pisszeghet, sípolhat, szisszenhet és pöföghet a befőttesüveg, de pont ez a jó: így fermentáltunk savanyú káposztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1914-ben épült ház már régóta üresen állt – legalábbis papíron.","shortLead":"Az 1914-ben épült ház már régóta üresen állt – legalábbis papíron.","id":"20241228_Csufos-veget-ert-a-Doors-altal-vilaghiresse-tett-Morrison-Hotel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd.jpg","index":0,"item":"210a0950-bff8-4db1-ba0f-cf067b6af7ba","keywords":null,"link":"/kultura/20241228_Csufos-veget-ert-a-Doors-altal-vilaghiresse-tett-Morrison-Hotel","timestamp":"2024. december. 28. 21:44","title":"Csúfos véget ért a Doors által világhírűvé tett Morrison Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott fel.","shortLead":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott...","id":"20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5.jpg","index":0,"item":"877405d6-805b-4efb-b927-af8c65630006","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","timestamp":"2024. december. 29. 14:56","title":"Vas Blanka bronzérmet nyert Besanconban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából ott, ahol a King’s City kaszinó állt volna.","shortLead":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából...","id":"20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"6f334325-f40e-497a-8370-7f47d5539037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","timestamp":"2024. december. 30. 08:05","title":"Sukoró újracsomagolva: Gyurcsány kaszinóját megfúrta a Fidesz, helyette most ifjúsági buliközpontot húznának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]