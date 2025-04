Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a4a2cb-516e-408f-ad22-f71039105796","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyon esett az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones ipari átlag is a Donald Trump vámbejelentései utáni első hétfőn.","shortLead":"Nagyon esett az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones ipari átlag is a Donald Trump vámbejelentései utáni első hétfőn.","id":"20250407_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3a4a2cb-516e-408f-ad22-f71039105796.jpg","index":0,"item":"fbe5c9a0-be04-4d8c-a1f1-642b452d43ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 15:39","title":"Az amerikai tőzsdék is óriási zuhanással nyitják a hétfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marine Le Pen békés harcot ígért.","shortLead":"Marine Le Pen békés harcot ígért.","id":"20250406_marine-le-pen-szelsojobb-tuntetes-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6.jpg","index":0,"item":"a429d182-30e5-48e5-8717-62cb03b56105","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_marine-le-pen-szelsojobb-tuntetes-parizs","timestamp":"2025. április. 06. 17:42","title":"Tüntet a francia szélsőjobb, Le Pen szerint „Franciaország léte a tét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","shortLead":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","id":"20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4.jpg","index":0,"item":"cb95c1e7-eba4-48f0-bd46-3c49936df742","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","timestamp":"2025. április. 07. 11:29","title":"Még mindig nem hallgatták ki K. Endrét, aki tavaly az RTL kamerái előtt próbált manipulálni egy bicskei áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094a62ad-1ea3-4712-a5ff-2c7902403513","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 keretein belül egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 keretein belül egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be...","id":"20250407_izgalmas-ujdonsagokat-leplez-le-a-bmw-a-comoi-tonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094a62ad-1ea3-4712-a5ff-2c7902403513.jpg","index":0,"item":"2e2b8233-f999-4a35-8f97-6745be08628f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_izgalmas-ujdonsagokat-leplez-le-a-bmw-a-comoi-tonal","timestamp":"2025. április. 07. 07:59","title":"Izgalmas újdonságokat leplez le a BMW a Comói-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","shortLead":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","id":"20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1.jpg","index":0,"item":"38c8e3c1-86ea-466e-8518-b88fe2646b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","timestamp":"2025. április. 06. 07:21","title":"80-as évek családi álomkombija: felbukkant egy keveset futott puttonyos Citroën BX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","shortLead":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","id":"20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"18838198-2dc6-4f45-a1cb-f600962c5f14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 07. 12:26","title":"Bezuhanást hozott a paneleknél az egymilliós lélektani határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]