[{"available":true,"c_guid":"748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828.jpg","index":0,"item":"9f959bcf-3aae-45aa-931c-934db6381214","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. április. 11. 06:41","title":"35 éves, mégis bejáratósan új Mercedes SL-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az unió „nagyon elkötelezett” a nagy technológiai cégekre vonatkozó szabályai mellett, és nem célozza meg külön az amerikai vállalatokat – mondta Henna Virkkunen, az Európai Bizottság digitális ügyekért felelős ügyvezető alelnöke.","shortLead":"Az unió „nagyon elkötelezett” a nagy technológiai cégekre vonatkozó szabályai mellett, és nem célozza meg külön...","id":"20250411_europai-unio-technologiai-cegek-szabalyozasa-amerikai-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"cb44b860-dc7f-47ff-a784-998fcb1b6efc","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_europai-unio-technologiai-cegek-szabalyozasa-amerikai-vamok","timestamp":"2025. április. 11. 15:24","title":"Az EU nem hajlandó lazítani a technológiai szabályozásán, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","shortLead":"Ksenia Karelinát egy orosz–német férfira cserélték ki, aki mikrochipeket csempészett Moszkvának.","id":"20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057f2e54-c78d-41a8-a8c8-b140341d33e1.jpg","index":0,"item":"b94574fc-d674-40fd-b960-494e15de641b","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_fogolycsere-orosz-balerina-csempesz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 10. 13:02","title":"Fogolycserével szabadult egy orosz balerina, aki 12 évet kapott, mert 50 dollárral segítette Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2d848c-0f32-49ef-8c9e-cb13eccca068","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindkét fél győzelemként értekelte a fejleményeket. ","shortLead":"Mindkét fél győzelemként értekelte a fejleményeket. ","id":"20250411_Donott-a-Legfelsobb-Birosag-Trumpnak-elo-kell-segitenie-egy-tevesen-kitoloncolt-ferfi-hazatereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db2d848c-0f32-49ef-8c9e-cb13eccca068.jpg","index":0,"item":"f7e27a05-2731-4c9e-83a3-525c3e5e65f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_Donott-a-Legfelsobb-Birosag-Trumpnak-elo-kell-segitenie-egy-tevesen-kitoloncolt-ferfi-hazatereset","timestamp":"2025. április. 11. 05:56","title":"Döntött a Legfelsőbb Bíróság, Trumpnak „elő kell segítenie” egy tévesen kitoloncolt férfi hazatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek károsíthatják a vesék egészségét. Ebből az is kiderül: némi odafigyelés is elég, hogy egészségesebben éljen az ember.","shortLead":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek...","id":"20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30.jpg","index":0,"item":"aef2350f-a819-445d-9611-04d91741d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","timestamp":"2025. április. 10. 18:03","title":"7 dolog, ami tönkreteheti a veséjét – de ha figyel rájuk, egészségesebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae9eff9-69cd-460c-9919-fae52e1d2220","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Firefox még kitart a Manifest V2-re támaszkodó bővítmények mellett, így a Mozilla böngészőjében ezután is működni fognak a klasszikus reklámblokkolók is.","shortLead":"A Firefox még kitart a Manifest V2-re támaszkodó bővítmények mellett, így a Mozilla böngészőjében ezután is működni...","id":"20250412_mozilla-firefox-manifest-v2-bovitmenyek-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae9eff9-69cd-460c-9919-fae52e1d2220.jpg","index":0,"item":"a7852432-70a8-47da-af59-a7cd61c31f98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_mozilla-firefox-manifest-v2-bovitmenyek-reklamblokkolok","timestamp":"2025. április. 12. 08:03","title":"A Chrome blokkolja a reklámblokkolókat. Akkor melyik böngészőt használjam Windowson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem bírta ki, hogy ne foglalkozzon a jelen lévő újságírókkal.","shortLead":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem...","id":"20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"a38a3f45-7346-49a5-b7be-4513b251b763","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","timestamp":"2025. április. 11. 17:57","title":"Az MNB botrányról kérdezték Kocsis Mátét, válaszul az újságíró apját kezdte emlegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","shortLead":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","id":"20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f.jpg","index":0,"item":"d90ff520-4446-4b70-81ba-1d595a0fcf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","timestamp":"2025. április. 11. 07:14","title":"Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatorna közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]