Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami kialakult.","shortLead":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami...","id":"20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"1ce95be3-9269-4fb8-b5bc-92045d7bb2dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","timestamp":"2025. április. 15. 19:48","title":"Fordulat Pécsen a Káptalan Kert-botrányban: visszalépett a pályázó cég, és azt üzente a vezetője, „áradjon a kultúra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és villanykapcsolókat is, de még az önkormányzat bokrait is ellopta. ","shortLead":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és...","id":"20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c2641ea7-045e-4a34-adc3-ef525793cd45","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","timestamp":"2025. április. 15. 12:20","title":"Elűzte a nagyanyját egy salgótarjáni férfi, majd apránként eladogatta az egész házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot.","shortLead":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez...","id":"20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b.jpg","index":0,"item":"7940fbcd-f149-4db2-a9e7-a4f926283dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","timestamp":"2025. április. 16. 15:03","title":"A felhasználói adatok elemzésével javítaná a küszködő MI-jét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d911aaa5-8d1e-40b4-b912-d54cec45b22c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné egykor azt hangoztatta, hogy nem fogja tálcán felkínálni a gyerekeit a nyilvánosságnak. Most pénzt próbál csinálni belőlük.","shortLead":"A sussexi hercegné egykor azt hangoztatta, hogy nem fogja tálcán felkínálni a gyerekeit a nyilvánosságnak. Most pénzt...","id":"20250415_meghan-markle-archie-lili-instagram-jutalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d911aaa5-8d1e-40b4-b912-d54cec45b22c.jpg","index":0,"item":"5878abe9-00fe-4c4d-9b21-1369e7d83060","keywords":null,"link":"/elet/20250415_meghan-markle-archie-lili-instagram-jutalek","timestamp":"2025. április. 15. 13:26","title":"Meghan Markle egy kicsit még mélyebbre süllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","shortLead":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","id":"20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"c6b2c404-3dad-489f-beab-f49f24db8a5d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 08:51","title":"Tóth Gabi is ott lesz a Lakatos Márk elleni, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt százmilliárdokért, helyette az Európai Központi Bankra mutogat, amelynek azonban nincs is jogköre befolyásolni a jegybankokat érintő törvénymódosításokat.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt...","id":"20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7.jpg","index":0,"item":"1fe098c5-1c68-4f61-b824-b45a36a66f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","timestamp":"2025. április. 15. 10:48","title":"Simor András: A kormány alaptalanul hárítja a politikai felelősséget az MNB-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","shortLead":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","id":"20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047.jpg","index":0,"item":"589ddabf-bd2b-46f5-937e-bb80c02e2669","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","timestamp":"2025. április. 16. 06:00","title":"Simicskától átállt közgépessel alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]