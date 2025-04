Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék sem kell hozzá.","shortLead":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék...","id":"20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176.jpg","index":0,"item":"fd716501-07e7-4b2b-8e2d-fe76e9ad313d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","timestamp":"2025. április. 14. 19:03","title":"Kíváncsi, mennyire számít idősnek? Végezze el ezt a tesztet, 30 másodperc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai, azok bagatell dolgok” – mondta 60 évesen Esterházy Péter, holott az idiótaságokat soha nem bagatellizálta. A 2016-ban elhunyt író interjúiból a Magvető Kiadó válogatott.","shortLead":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai...","id":"20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d.jpg","index":0,"item":"df9967bc-2b48-43c8-a730-0c413465e94f","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","timestamp":"2025. április. 13. 19:30","title":"„Nincs ugyan két ország, de igény van rá, mert ezekkel a klisékkel egyszerűbb élni” – Esterházy Péter válogatott interjúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti a dollárt, amely így veszíteni fog világpénz jellegéből. Három szakértőt kérdeztünk Trump újabb ötletéről és annak várható hatásairól. ","shortLead":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti...","id":"20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205.jpg","index":0,"item":"1fb0c014-4909-4600-bba8-1afd0b3fb645","keywords":null,"link":"/360/20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","timestamp":"2025. április. 14. 12:40","title":"Trump kriptoháborúja: elfelejthetik a biztonságot, akik dollárban tartják a pénzüket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6954d1c0-7ec6-46a8-8d2a-4293d10d9862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn ülnek össze az uniós külügyminiszterek és magas rangú palesztin tisztviselők.","shortLead":"Hétfőn ülnek össze az uniós külügyminiszterek és magas rangú palesztin tisztviselők.","id":"20250414_Az-EU-noveli-a-Palesztin-Hatosagnak-nyujtott-penzugyi-tamogatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6954d1c0-7ec6-46a8-8d2a-4293d10d9862.jpg","index":0,"item":"92af594a-30f8-4584-883e-1114520f488d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Az-EU-noveli-a-Palesztin-Hatosagnak-nyujtott-penzugyi-tamogatast","timestamp":"2025. április. 14. 09:42","title":"Az EU növeli a Palesztin Hatóságnak nyújtott pénzügyi támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","shortLead":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","id":"20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"0e6c4789-5c2e-4a2b-9e83-850cbe0c0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","timestamp":"2025. április. 14. 06:25","title":"„Oroszország volt és marad az agresszor\" – több európai és amerikai politikus is elítéli az idei év leghalálosabb rakétatámadását Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren a Momentum veszi bojkott alá az épületet. Kövesse a HVG-vel az Országgyűlés plenáris ülését és ami kint történtik – percről percre. ","shortLead":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren...","id":"20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445.jpg","index":0,"item":"5018fbb5-787a-4206-b824-5c326510dd37","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 13:02","title":"Hiába dudáltak a momentumosok, a Fidesz a Mi Hazánkkal tizenötödszörre is átírta az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni a CBS sugárzási engedélyét.","shortLead":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni...","id":"20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"5937399c-56a8-4e8e-8773-73063ebf6faa","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","timestamp":"2025. április. 14. 10:22","title":"Trump nem bírja a kritikát, most a CBS-nek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a84060-833c-4ad5-8dba-0ef08ebbb9a5","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az Oscar-díjas lett Andrea Arnold filmje Kentnek abban a részében játszódik, ahol a mocskos matracokat kihajítják az ablakon.","shortLead":"Az Oscar-díjas lett Andrea Arnold filmje Kentnek abban a részében játszódik, ahol a mocskos matracokat kihajítják...","id":"20250414_hvg-Bird-film-Andrea-Arnold-Barry-Keoghan-Nykiya-Adams-Franz-Rogowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a84060-833c-4ad5-8dba-0ef08ebbb9a5.jpg","index":0,"item":"5dbdb600-7f32-423e-9493-aaba0ce607c2","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-Bird-film-Andrea-Arnold-Barry-Keoghan-Nykiya-Adams-Franz-Rogowski","timestamp":"2025. április. 14. 12:15","title":"Lepusztult környezet, düh, erőszak – innen elszakadva kellene felnőnie a Bird főhősének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]