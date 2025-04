Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban teljesít.","shortLead":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban...","id":"20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"d4df38e3-1019-4cea-b4e6-f250c8914167","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. április. 24. 13:03","title":"A „legjobb” nyílt mesterséges intelligenciát építgeti az OpenAI, nyáron jöhet a nagy durranás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784623ab-d862-4719-9db9-a90df98dc65c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente 1,2 millió forintos jutalomban részesítenek egy pályakezdő vagy középgenerációs írót.","shortLead":"Évente 1,2 millió forintos jutalomban részesítenek egy pályakezdő vagy középgenerációs írót.","id":"20250423_Simon-Bettina-nyerte-a-Hazai-Attila-Irodalmi-Dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/784623ab-d862-4719-9db9-a90df98dc65c.jpg","index":0,"item":"af3e6fc3-51c4-4f58-8d8e-5ecb342c9403","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Simon-Bettina-nyerte-a-Hazai-Attila-Irodalmi-Dijat","timestamp":"2025. április. 23. 10:19","title":"Simon Bettina nyerte a Hazai Attila Irodalmi Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? 