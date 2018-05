Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve. Arról is beszélt, hogy az otthon, a családban megtapasztalt romángyűlölet indította el egy másik irányba. Innen kezdtük a beszélgetést is.","shortLead":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve...","id":"20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f25b7-23aa-4e1f-8ef3-d8ecff3a2738","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","timestamp":"2018. május. 04. 10:40","title":"„Én nem adom olcsón a gyűlöletemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","shortLead":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","id":"20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3623d8b4-ffd7-47d7-8ff0-4ee361d13adc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. május. 03. 17:12","title":"Ráborult egy tűzoltóautó egy kisbuszra Budapesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","shortLead":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","id":"20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f6d35-da53-4374-8661-b7c344cdd89c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","timestamp":"2018. május. 03. 07:50","title":"Ingatlanbevételekből él a hajléktalanból lett lottómilliomos pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót változtatnak.","shortLead":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót...","id":"20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fbf6fb-6b64-4b36-8b87-47881aa5a748","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","timestamp":"2018. május. 03. 23:05","title":"A Twitter üzeni: azonnal változtassa meg a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással megsemmisíthetők lesznek facebookos tevékenységeink nyomai.","shortLead":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással...","id":"20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328af325-f945-4871-8d44-312d866762eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","timestamp":"2018. május. 03. 08:03","title":"Remek dologgal bővül a Facebook: gombnyomásra törölhetünk majd minden nyomot magunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","shortLead":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","id":"20180504_bmw_gumiegetes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402760e0-8cf8-4623-a4c0-0c00458f7080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_gumiegetes_video","timestamp":"2018. május. 04. 10:16","title":"A világ legviccesebb \"gumiégetését\" egy BMW-vel hozták össze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]