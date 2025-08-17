Zelenszkij Brüsszelben: Ukrajna nem adhat fel területeket

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai találkozóját követően felgyorsultak az események. Trump meghívta hétfőre Washingtonba Volodimir Zelenszkijt, aki útnak is indult. Brüsszelben találkozott és egy félórás egyeztetésen vett részt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd egy rövid sajtótájékoztatót tartottak.

Kulcsfontosságú, hogy Európa most olyan egységes legyen, mint a legelején volt, 2022-ben, amikor a totális háború elkezdődött. Ez az egység valóban segít elérni a valódi békét, és erősnek kell maradnunk. Meg kell állítanunk a gyilkosságokat. Putyinnak sok követelése van, de nem ismerjük mindet

– mondta az ukrán elnök. Úgy fogalmazott, hogy valódi tárgyalásokra van szükség, amelyek “ott kezdődhetnek, ahol most a frontvonal van”. Emlékeztetett arra, hogy Putyin 12 éve nem tudja elfoglalni a donyecki régiót és Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a területek feladását vagy az azokkal való kereskedelmet.

Ennek azért van jelentősége, mivel Washington vasárnap megerősítette: készek elfogadni Putyinnak azt a követelését, hogy a harcok leállítása fejében Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak. Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja vasárnap a CNN-nek Putyin és Trump találkozójáról szólva valóban „területcseréket” emlegetett egy lehetséges békeszerződés részeként.

Zelenszkij szerint fontos, hogy az Egyesült Államok és Európa is vegyen részt a biztonsági garanciákban nyújtásában, ezek részleteit kell még tisztázni, s ennek kapcsán visszatért Európa egységének fontosságára.

Arra van szükségünk, hogy a biztonság a gyakorlatban is működjön, mint a NATO 5. cikkelye, és az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák részének tekintjük

– emelte ki az ukrán elnök. Zelenszkij és Von der Leyen is beszélt arról, hogy a jövőben az EU és Ukrajna közös védelmi programokat fog indítani, ezek között elsőként a drónok gyártását nevezték meg.

Oroszország brutális inváziójának kezdete óta Európa egységesen Ukrajna oldalán áll, és ameddig csak szükséges, támogatni fogjuk Önt az igazságos és tartós békéért. És ezt a békét erővel kell elérni

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy fenntartsa szuverenitását és területi integritását. “Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erők számára, legyen szó együttműködésről más harmadik országokkal vagy azok segítségéről”- tette hozzá, majd így érzékeltette a feladatot:

Ukrajnának acél tarajos süllé kell válnia, amely megemészthetetlen a potenciális betolakodók számára.

Ursula von der Leyen a területi kérdésekkel kapcsolatban, azt mondta, hogy “a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”. Megítélése szerint ezek olyan döntések, amelyeket “Ukrajnának és egyedül Ukrajnának” kell meghoznia, vagyis ezeket a döntéseket nem lehet meghozni Ukrajna nélkül.

Végül Von der Leyen megerősítette, hogy amíg Ukrajnában folytatódik a vérontás, addig Európa fenntartja a diplomáciai és különösen a gazdasági nyomást Oroszországra. Az EU eddig 18 szankciós csomagot fogadott el, most készítik elő a 19-et, amelyet várhatóan szeptember elején mutatnak be.

Von der Leyen és Zelenszkij vasárnap délután részt vett a tettre készek koalíciójának egyeztetésén a washingtoni találkozó előtt. Fontos, hogy ezeken a tárgyalásokon az EU csak az egyik résztvevő, a meghatározó tényezők pedig a nagy európai országok vezetői, ide értve Nagy-Britanniát is. Ezt jelzi, hogy Zelenszkijt nem csak Von der Leyen, hanem Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, a brit miniszterelnök Keir Starmer és a NATO főtitkára, Mark Rutte is elkíséri az Egyesült Államokba, s természetesen részt is vesznek a Donald Trumppal folytatott egyeztetésen.