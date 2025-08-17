Verseny közben tűnt el egy terepfutó Cserépfalunál

Eltűnt egy terepfutó a Bükkben szombaton, Spitzmüller Zsolt a Cserépi Trapp nevű versenyen indult, de a célba már nem ért be.

A verseny, illetve az egri Kárpát Egyesület Facebook-posztjai szerint Spitzmüllert szombaton 11:20-kor rögzítette egy térfigyelő kamera Cserépfalun, a Bethlen utcán, azóta viszont nyoma veszett, és telefon sincs nála.

Cserépi Trapp @követő !!FRISSÍTVE 12:21!! A művházban várják a segítőket, a rendőrség irányítja a keresést! Sziasztok, mint már többen értesültetek róla, egy futótársunk elveszett a tegnapi nap folyamán. Mi is…

A Cserépi Trapp szervezői vasárnap hajnali háromig keresték a férfit a verseny nyomvonala környékén, leírásuk szerint extrém helyeken is kutattak utána – eredménytelenül. Vasárnap újraindult a keresés, melyet már a rendőrség irányít, a helyi művelődési házban várják azokat, akik csatlakozni szeretnének a kutatáshoz.

Időközben a rendőrség már a körözést is kiadta Spitzmüller Zsoltra.

(Nyitóképünkön Spitzmüller Zsolt látható. Fotó: trailrun.hu)