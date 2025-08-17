Az én hetem: Péterfy Gergely abban a városban járt, amely minden keresztény fundamentalista rémálma

Egy hét Berlinben a fiaimmal, Ferragosto, a nyári nagy olasz ünnep, ezúttal a porosz tóvidéken. Misi fiam itt él már tíz éve, Simon Budapestről érkezik, én meg Umbriából, ahol otthagytam Évukát szenvedni a harmincöt fokban, míg nekem itt a langyos északon már elkel a könnyű kabát és a hosszúnadrág. Nem valami sokat aludtam, reggel hatkor indult a gép Rómából. Pénteken délben Évu levisz Ternibe, onnan százhatvannal gangolok Rómába a vicinálison, aztán a Terminiről a tömött fiumicinói gyorssal fél óra múlva már a reptéren is vagyok.

Csúcsidő van, fullra pörög forgalom. 2 perc múlva már indul is a Parco Leonardóba a vonat, egyetlen megálló, két kilométerre a Leonardo da Vincitől, ott vár a hatalmas condominiumban a hetedik emeleten egy tök jó szoba nagy erkéllyel. Az erkély a fiumicinói lapályra néz, amely egyelőre beépítetlen, tele a Tevere hordalékával, amely megkerülte, túlnőtte Róma kikötőit, kicselezte a legkörültekintőbb mérnöki számítást is. Valahol alattam húzódik az antik partvonal, ahol a háromsorevezősöket homokra húzták. Ledőlök és filmezek, hátha elalszom, de az istennek sem jön az álom.