Az én hetem: Péterfy Gergely abban a városban járt, amely minden keresztény fundamentalista rémálma

Kulcsszavak
Csúcsidő
– Alaszkában tárgyalt az ukrajnai háborúról az amerikai és az orosz elnök, nem történt áttörés, és a csúcs összességében Vlagyimir Putyinnak szolgált eredményekkel
. A következő csúcs hétfőn lesz
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között, utóbbit több európai vezető is elkíséri. Főelzáró
: – Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, történne egy baleset, kidől néhány oszlop, elszakad néhány vezeték, akkor Ukrajna megáll – mondta Orbán Viktor
Nógrádi Györgynek a Patrióta YouTube-csatornáján. Lapunk megvizsgálta, mennyire áll meg, amit a kormányfő mondott, és arra jutottunk, hogy van benne valami. Hóhérakasztás
– Önként nem adta, a HVG kiperelte
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szerződéslistáját: tíz- és százmilliók landoltak a NER figuráinál. Közben példátlan módon végrehajtás indult a végrehajtói kar ellen, mert van egy kétmilliárdos tartozása. Lobbanómotor
– Azonnali vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal is, miután a héten kiégett két BKV-busz, egy harmadiknak pedig füstölt a motorja.
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint korábban éppen a kormány akadályozta meg az elöregedett Citaro buszok cseréjét. Kémjátszma
- Szovjet időket idéző, az MTI által is publikált közleményben taglalja az orosz kémszolgálat
, hogy az uniós vezetők Magyar Pétert akarják hatalomra juttatni. A közlemény megerősített, hogy nagyon sok átfedés van az orosz kémszolgálat véleménye és a magyar kormány hivatalos kommunikációja között.
Egy hét Berlinben a fiaimmal, Ferragosto, a nyári nagy olasz ünnep, ezúttal a porosz tóvidéken. Misi fiam itt él már tíz éve, Simon Budapestről érkezik, én meg Umbriából, ahol otthagytam Évukát szenvedni a harmincöt fokban, míg nekem itt a langyos északon már elkel a könnyű kabát és a hosszúnadrág. Nem valami sokat aludtam, reggel hatkor indult a gép Rómából. Pénteken délben Évu levisz Ternibe, onnan százhatvannal gangolok Rómába a vicinálison, aztán a Terminiről a tömött fiumicinói gyorssal fél óra múlva már a reptéren is vagyok.
Csúcsidő van, fullra pörög forgalom. 2 perc múlva már indul is a Parco Leonardóba a vonat, egyetlen megálló, két kilométerre a Leonardo da Vincitől, ott vár a hatalmas condominiumban a hetedik emeleten egy tök jó szoba nagy erkéllyel. Az erkély a fiumicinói lapályra néz, amely egyelőre beépítetlen, tele a Tevere hordalékával, amely megkerülte, túlnőtte Róma kikötőit, kicselezte a legkörültekintőbb mérnöki számítást is. Valahol alattam húzódik az antik partvonal, ahol a háromsorevezősöket homokra húzták. Ledőlök és filmezek, hátha elalszom, de az istennek sem jön az álom.