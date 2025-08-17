Bokorba pisilés miatti vitát próbált elcsitítani a gondnok, őt verték agyon

Csak egy vitát akart elcsitítani egy 51 éves férfi egy barátja és egy agresszív lakó között egy Kelenföld-közeli házban, de a békítés nem sikerült: a lakó úgy megütötte és megrúgta a férfit, hogy az belehalt a sérüléseibe – számolt be az esetről az RTL Híradó.

A gondnok lement egy sörre egy barátjával a ház elé. A barát egy idő után a bokorba vizelt, amitől a ház egyik lakója felháborodott. Amikor László megpróbálta kibékíteni a veszekedőket, a lakó megütötte, majd meg is rúgta, amitől László elesett, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, amibe belehalt a kórházban.

A riportban a férfi egy rokona elmondta: László nagyothalló volt, ezért rendszerint megfogta beszélőpartnerei vállát, hogy a másik felé forduljon, és le tudja olvasni a szájáról a szavait. Elképzelhető, hogy az agresszív lakó ezt „értette félre”, és ez vezetett ahhoz, hogy bántalmazza őt.

A riportban elhangzik: a lakók szerint a környéken rendszeresek az üvöltözések, verekedések, a környéken sok a veszélyes vagy beszámíthatatlan ember. A kerület alpolgármestere, Bács Márton szerint több közterület-felügyelőre lenne szükség, amihez emelni kellene a rendőrség költségvetését.