Megint elfüstölt egy busz Budapesten - videó

Tegnap, szombaton ismét elfüstölt egy BKV-busz Budapesten. Kevesebb

mint egy hét alatt ez már a negyedik katasztrofális eset! – írta Facebook-bejegyzésében Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Önkormányzat fideszes politikusa, aki egy rövid videót is közzétett az esetről.

Azt a képviselő is elismerte, hogy az extrém hőség nyilván nem segít, de úgy látja, hogy mivel már a negyedik esetről van szó, és ez “már nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi”. Arra is választ vár, a füstöt okozhatta-e a motortér-átmosás elmaradása.

Még egy busz kigyulladt Budapesten, ez már két nap alatt a harmadik Ezúttal egy Alkotás utcai megállóban álló pótlóbusz kapott lángra.

A HVG is írt róla, hogy szerdán történt az első eset, amikor egy busz kigyulladt az V. kerületben. A jármű olyan hevesen égett, hogy a tűz átterjedt egy épület külső homlokzatára is. Másnap, csütörtökön két további eset is történt, mindkettő a XII. Kerületben.

A csütörtöki első eset után Karácsony Gergely főpolgármester azt írta a Facebookon, hogy tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére. Később Vitázy Dávid fővárosi képviselő pedig arról írt, hogy a kormány akadályozta meg a BKV öreg buszainak cseréjét.