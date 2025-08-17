Magyar Péter kérdőre vonta az orosz nagykövetet a kémszolgálatuk közleménye miatt, miszerint ő Brüsszel bábja

Tiltakozó levelet küldött Magyar Péter Oroszország Budapestre akkreditált nagykövetének, Jevgenyij Sztanyiszlavovnak, ahogy írta, „közvetlen válaszul az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által 2025. augusztus 13-án kiadott nyilvános közleményre”.

Ahogy arról a HVG is írt, „Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon” a címmel jelent meg egy közlemény augusztus 13-án az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján, amelyet a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozott.

Ebben az SZVR a szovjet időket idéző nyelvezettel és az Orbán-kormány kommunikációjához hasonlóan arról írt, hogy Brüsszel Magyar Pétert akarja kormányfőnek, a Tisza elnökének támogatására pedig jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósít.

Magyar egyszer már reagált erre a hírre, méghozzá úgy: „Összenőtt, ami összetartozik”. Akkor azt is jelezte, a közlemény „annak a nyílt beismerése, hogy az orosz titkosszolgálat, az orosz hírszerzés, Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.”

Megszólalt a témában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. Ő azt üzente, hogy „beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel”, amúgy pedig megjegyezte: „Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot”.

Magyar Péter most az orosz nagykövetnek írt levelében újfent kijelentette: „a közlemény, amely név szerint említ engem és az általam vezetett pártot, elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba.”

A Tisza elnöke megjegyezte: az SZVR közleménye alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy ő legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból „anyagi, média- és lobbierőforrásokat” mozgósítanak.

Magyar hozzátette, tiltakozik a közlemény ellen, továbbá magyarázatot kért annak jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban. Végül biztosítékot követelt az orosz nagykövettől arra, hogy Oroszország tartózkodni fog a Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozástól.

