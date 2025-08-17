Zelenszkij: Olyan biztonsági garancia kell, ami a gyakorlatban működik, földön, vizen, levegőben

Ez jelentős változás. De eddig nincsenek részletek arról, hogy ez hogyan fog működni – mi lesz Amerika szerepe, mi lesz Európa szerepe, mit tehet az EU.”

– reagált vasárnap este a Telegram–oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azokra, a délután nyilvánosságra került részletekre, melyeket Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin elnök pénteki, alaszkai csúcstalálkozójáról osztott meg Trmp különmegbízottja, Steve Witkoff.

Ahogy arról a HVG is írt, Witkoff a CNN-nek már nem is egy tűzszünet, hanem egy „lehetséges békeszerződés” biztonsági garanciáról beszélt. Witkoff azt állítja, hogy Trump és Putyin „szilárd biztonsági garanciákban” állapodtak meg, például abban, hogy Ukrajna NATO-tagság nélkül is a tagországokéhoz hasonló védelmet élvezhet. Úgy fogalmazott:

az Egyesült Államok és más nemzetek gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló védelmet kínálhatnak Ukrajnának”.

Washington a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek – állítja Trump különmegbízottja Steve Witkoff az amerikai és az orosz elnök pénteki találkozóján elhangzott biztonsági garanciákról árult el részleteket.

Zelenszkij azt írta: „olyan biztonságra van szükségünk, amely a gyakorlatban is működik”. Hozzátette: „A közös munkánk eredményeként a biztonsági garanciáknak valóban nagyon praktikusnak kell lenniük, és védelmet kell nyújtaniuk a földön, a levegőben és a tengeren, valamint Európával együttműködve kell kidolgozni őket.” Az ukrán elnök szerint az EU-s tagság is része a garanciáknak.

Zelenszkij a posztját – utalva a napközben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökéável folytatott tárgyalására – azzal zárta: „arról is beszéltünk, hogyan lehet a gyilkolást a lehető leggyorsabban befejezni, közös álláspontot alakítunk ki arról, hogy milyennek kell lennie a békeszerződésnek – valóban őszintének, gyorsnak és működőképesnek.”

Trump és Putyin alaszkai találkozója után ugyanis Trump meghívta hétfőre Washingtonba Zelenszkijt, aki útba ejtette Brüsszelt, hogy találkozzon Ursula von der Leyennel, majd úgy nyilatkozott: „Kulcsfontosságú, hogy Európa most olyan egységes legyen, mint a legelején volt, 2022-ben, amikor a totális háború elkezdődött. Ez az egység valóban segít elérni a valódi békét, és erősnek kell maradnunk. Meg kell állítanunk a gyilkosságokat. Putyinnak sok követelése van, de nem ismerjük mindet.”

Zelenszkij Brüsszelben: Ukrajna nem adhat fel területeket Úton Washingtonba, a Donald Trumppal tervezett találkozójára, az ukrán elnök közbeiktatott egy megálló Brüsszelben, ahol Ursula von der Leyennel tárgyalt. Közben az európai partnerek is egyeztetnek és elkísérik Zelenszkijt a Fehér Házba. Az európai támogatás egyre inkább az úgynevezett tettre készek koalíciójának a kiállását jelenti, amelynek Magyarország nem tagja.

(Nyitóképünkön az ukrán elnök. Fotó: APF / Genya)