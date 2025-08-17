Meghalt az Oscar-jelölt Terence Stamp, a Superman-filmek egyik főgonosza

Meghalt a hatvanas évek eleje óta színészkedő Terence Stamp, akinek legismertebb szerepe az 1978-as, Christopher Reeve főszereplésével készült Superman-film és folytatásának főgonosza, Zod tábornok volt. 87 évesen, vasárnap reggel érte a halál – közölte a család a Reutersszel.

Stampet már pályája legelején, 1963-ban Oscarra jelölték a Billy Budd című film főszerepéért. Pályázott James Bond szerepére Sean Connery után, játszott az olasz film legnagyobbjaival, Pier Paolo Pasolinivel (Teoréma) és Federico Fellinivel (Különleges történetek), transznemű nőt játszott a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjaiban.

A Távol a tébolyult tömegtől forgatásán összejött a női főszereplővel, Julie Christie-vel, és Stamp legendás jóképűsége miatt ők lettek a kor sztárpárja.

Játszott Ken Loach filmjében (Szegény tehén), Matt Damon oldalán (Sorsügynökség), Tom Cruise-zal (Valkűr) és Tim Burton több filmjében is (Nagy szemek, Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei). Legutóbbi filmje az Anya Taylor-Joy főszereplésével készült Utolsó éjszaka a Sohóban volt.