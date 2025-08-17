A Thália Színház színésze, Czakó Julianna is Digitális Polgári Kört alapított

A színész korábban a Csináljuk a fesztivált! című köztévés műsorban is szerepelt, de sajnos nem jutott be a döntőbe. Digitális Polgári Kör-tag lett Gulyás Michelle edzője is.

Czakó Julianna Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház társulatának tagja, aki (Czakó Juli néven) a köztévé Csináljuk a fesztivált! című zenés tehetségkutatójában is fellépett, budapesti Digitális Polgári Kör-alapítótag lett – jelentette be büszkén a Facebookon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi politikusa, egykori főpolgármester-jelöltje, aki a Budapesti Digitális Polgári Kör vezetője.

Hogy a Digitális Polgári Kör pontosan micsoda is túl azon, hogy önként letett hűségeskü a Fidesznek, kevesen tudják, valószínűleg maguk az alapítók se nagyon. A fideszes kampányeszközt Orbán Viktor ezzel a mondjuk úgy, enigmatikus szöveggel hirdette meg Tusványoson: „A magyarságnak egy olyan immunrendszerre van szüksége az online térben, amely képes megvédeni kultúráját, nyelvét és identitását. Megmaradni magyarnak a digitalizált világban is – ez a mi nemzeti algoritmusunk.”

Mint felhúzós órák a digitális világban: miért ez az első 25 Digitális Polgári Kör, és miért pont ők harcolnak az első sorban?

Vicc vagy sikerre ítélt innováció az a politikai akció, ahol Dopeman és Schmidt Mária erősíti a magyarság digitális immunrendszerét, míg Marsi Anikó és Kubatov Gábor védi a nemzeti algoritmusunkat? Döntse el ön, mutatjuk az első 25 Digitális Polgári Kört – köztük a Zebrát, a Fradit és a Jó arcokat – és azok vezetőit, akik közt van miniszter és rapper, hírolvasó és tiszteletbeli konzul is.

Czakó Julianna a színházi szakmai ismert és elismert tagja. 1987-ben született Győrben, Kaposváron tanulta ki a színészetet, tíz évig volt a Miskolci Nemzeti Színház társulatának főszerepeket játszó tagja, 2023-ban szerződött a budapesti Thália Színházba. Domján Edit- és Junior Prima-díjjal is elismerték. Férje a korábban szintén Miskolcon, most szintén a Tháliában játszó Görög László, egy közös gyerekük van.

A művészek közül a napokban a magyar független filmezés ikonja, a Hasutasok rendezője, a Roncsfilm egyikalkotója, Szőke András jelentette be, hogy Digitális Polgári Kört alapított. Szentkirályi Alexandra mostani bejelentésében azt is elárulta, DPK-alapító lett többek között Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó edzője, Dr. Tibolya Péter is.

Bemutatkoznak a Budapesti DPK alapítótagjai is! 📲 Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője. Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján…

A Fidesz Digitális Polgári Körök projektje nem merül ki néhány polgári körben. Nagyon sok ilyen alakul, Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi, a digitális tagságnak küldött levele szerint csak az elmúlt héten 500 új digitális polgári kör alakult. Amúgy már bejegyeztek egy kapcsolódó alapítványt is, erről itt írtunk:

Már egy frissen bejegyzett alapítvány is kapcsolódik a Fidesz Digitális Polgári Kör projektjéhez

A DPK-k mögött álló Partos Bence friss cégéhez hasonló néven, Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványként jött létre egy szervezet. Pénzt gyűjt és oszt majd „a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd” közösségi médiás segítése érdekében.

