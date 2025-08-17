A Thália Színház színésze, Czakó Julianna is Digitális Polgári Kört alapított

Czakó Julianna Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház társulatának tagja, aki (Czakó Juli néven) a köztévé Csináljuk a fesztivált! című zenés tehetségkutatójában is fellépett, budapesti Digitális Polgári Kör-alapítótag lett – jelentette be büszkén a Facebookon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi politikusa, egykori főpolgármester-jelöltje, aki a Budapesti Digitális Polgári Kör vezetője.

Hogy a Digitális Polgári Kör pontosan micsoda is túl azon, hogy önként letett hűségeskü a Fidesznek, kevesen tudják, valószínűleg maguk az alapítók se nagyon. A fideszes kampányeszközt Orbán Viktor ezzel a mondjuk úgy, enigmatikus szöveggel hirdette meg Tusványoson: „A magyarságnak egy olyan immunrendszerre van szüksége az online térben, amely képes megvédeni kultúráját, nyelvét és identitását. Megmaradni magyarnak a digitalizált világban is – ez a mi nemzeti algoritmusunk.”

Mint felhúzós órák a digitális világban: miért ez az első 25 Digitális Polgári Kör, és miért pont ők harcolnak az első sorban? Vicc vagy sikerre ítélt innováció az a politikai akció, ahol Dopeman és Schmidt Mária erősíti a magyarság digitális immunrendszerét, míg Marsi Anikó és Kubatov Gábor védi a nemzeti algoritmusunkat? Döntse el ön, mutatjuk az első 25 Digitális Polgári Kört – köztük a Zebrát, a Fradit és a Jó arcokat – és azok vezetőit, akik közt van miniszter és rapper, hírolvasó és tiszteletbeli konzul is.

Czakó Julianna a színházi szakmai ismert és elismert tagja. 1987-ben született Győrben, Kaposváron tanulta ki a színészetet, tíz évig volt a Miskolci Nemzeti Színház társulatának főszerepeket játszó tagja, 2023-ban szerződött a budapesti Thália Színházba. Domján Edit- és Junior Prima-díjjal is elismerték. Férje a korábban szintén Miskolcon, most szintén a Tháliában játszó Görög László, egy közös gyerekük van.

A művészek közül a napokban a magyar független filmezés ikonja, a Hasutasok rendezője, a Roncsfilm egyikalkotója, Szőke András jelentette be, hogy Digitális Polgári Kört alapított. Szentkirályi Alexandra mostani bejelentésében azt is elárulta, DPK-alapító lett többek között Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó edzője, Dr. Tibolya Péter is.

Szentkirályi Alexandra Bemutatkoznak a Budapesti DPK alapítótagjai is! 📲 Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője. Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján…

A Fidesz Digitális Polgári Körök projektje nem merül ki néhány polgári körben. Nagyon sok ilyen alakul, Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi, a digitális tagságnak küldött levele szerint csak az elmúlt héten 500 új digitális polgári kör alakult. Amúgy már bejegyeztek egy kapcsolódó alapítványt is, erről itt írtunk: