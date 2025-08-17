Hatalmasat kaszált valaki a hatos lottón

Közzétette a Szerencsejáték Zrt., hogy mely számokat húzták ki a 33. héten megtartott hatos lottó sorsoláson. Ez persze minden héten így van, ám most van egyvalaki, akinek örökre megváltoztatják az életét ezek a számok:

5 (öt)

15 (tizenöt)

29 (huszonkilenc)

33 (harminchárom)

37 (harminchét)

44 (negyvennégy)

Ugyanis ezen a héten volt egy darab hattalálatos szelvény. A szerencsés lottozó nyereménye 1 399 223 625 forint.

Mivel ez a hatos lottó, a másik változatban mesésen csengő öttalálatos itt szinte nem is olyan nagy dolog, de azért az a 42 ember, aki egy híján eltalálta a nyerőszámokat, hazavihet fejenként 398 660 forintot. A 2007 ember, akinek négytalálatosa van, egyenként 8 345 forintot kap, míg a 33 254 háromtalálatos játékosnak fejenként 3065 forint üti a markát.