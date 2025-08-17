A Fidesz-kormány egykori helyettes államtitkára volt a vendég egy Tisza Sziget rendezvényen

Az országban az elsők között, tavaly nyáron alakult meg a Csömöri Forrás Tisza Sziget, amelyik fennállása első évfordulóján rendezvénysorozatot szervezett. Ennek egyik, július végi állomásán előadóként Csányi István jogász beszélgetett az érdeklődőkkel. Csányi 2016-tól éveken át volt a Fidesz-kormány egyik helyettes államtitkára: közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.

A rendezvényről szóló, a Csömöri Hírek honlapon néhány nemrég megjelent hír szerint több neves helyi szakembert is sikerült megnyernik a fórumaikhoz, köztük a Fidesz-kormány egykori helyettes államtitkárát. De nemcsak őt, hanem Nahalka Istvánt, az egyik legismertebb közoktatás-kutatót is, aki – írják – az oktatási témájú fórumon nemcsak moderátorként, szakértőként is aktív volt.

(Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Reviczky Zsolt)