Vonatpótlás MÁV-módra: „Egy órája rostokolunk, tájékoztatást nem kaptunk”

Ami felháborító, hogy a MÁV applikációja és a kijelző Szolnokon 27-30 perc késést mutat, holott legalább 120 percnél tartunk

– számol be a MÁV aktuális összeomlásának kezeléséről a véletlenül épp a mai haváriával érintett vonalon utazó munkatársunk.

Ahogy arról a HVG is írt, vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, de a közlekedés összeomlott.

Kis híján egymásba rohant két vonat Szolnok és Szajol között A környéken fennakadásokra kell számítani, pótlóbuszok közlekednek.

Ez a második MÁV-összeomlás két nap alatt: szombaton a pécsi vonal esett el, egy lerobbant motorvonat miatt kellett bevetni a pótlóbuszokat.

Elesett a pécsi vonal, egy lerobbant motorvonat miatt pótlóbuszok közlekednek Érdemes fél-egyórás késéssel kalkulálniuk a Pécs és Budapest között közlekedőknek.

A Lázár János által büszkén prezentált MÁV-pótlóbuszok használata azonban kollégánk szerint korántsem olajozott.

„16:45 körül szálltam fel Gyomán a Békéscsabáról Budapestre tartó IC-re. Mezőtúrig jutottam, ott megálltunk és végigsétált a kalauz a vonaton, hogy Szajolnál át kell majd szállnunk buszra, ami elvisz Szolnokig, onnan pedig megoldjuk a továbbjutást vonattal, ahogy akarjuk” – írta kollégánk este 7 óra előtt valamivel. Hozzátette:

„Szajolig azonban mostanáig nem jutottunk el. Egy órája Tiszatenyőn rostokolunk, meg sem mozdul a szerelvény, tájékoztatást azóta nem kaptunk. Fogalmunk sincs, hogyan, mikor indulunk tovább és hogy jutunk fel Budapestre, ahova amúgy most, 18:50-kor kellett volna megérkeznünk. Dugig van a vonat, klíma nincs, de legalább ma 40 fok se.”

Kollégánk vonata végül több mint egy óra várakozás után továbbindult: mint elmondta, az előrejelzés szerint várhatóan 20:50-re, azaz a tervezettnél két órával később érnek majd Budapestre.