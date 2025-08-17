Tarantino elárulta, miért nem csinálta meg legújabb filmtervét, és miért nem ő rendezi saját filmjét

Rengeteg rajongó a szokottnál is jobban várja Quentin Tarantino tízedik filmjét, mivel a rendező már régen bejelentette: ez lesz az utolsó műve. Már arról is sokat beszélt, hogy ez a bizonyos búcsúfilm A filmkritikus lesz, azonban kiderült, ez a film mégsem fog megvalósulni. Tarantino most egy podcastben azt is elárulta, miért – írja a Variety.

Úgy néz ki, Tarantino elengedte az utolsó filmjét A Deadline értesülései szerint a rendező egyszerűen meggondolta magát.

Az okokról egyrészt azt mondta: a produkció előkészítése közben „nem volt igazán izgatott”, részben azért, mert úgy érezte, már megint ugyanazt kell létrehoznia, amit a Volt egyszer egy… Hollywood című filmjével már megvalósított: „Hogyan csináljunk meg Los Angelesből az 1969-es Hollywoodot digitális trükkök nélkül?” Így aztán A filmkritikus már nem jelentett kihívást, hiszen nagyjából ugyanaz lett volna a korszak és a hely: ez a film 1977-ben játszódott volna.

A sztorit eredetileg egy nyolcrészes tévésorozatnak szánta 2022-ben, és bár nem lett volna köze a Volt egyszer egy… Hollywoodhoz, ennek is Brad Pitt lett volna a főszereplője. Most azt mondta a sztoriról: „Az az igazság, hogy nagyon, nagyon tetszik. De egyfajta kihívásként állítottam magam elé a megírását:

vajon képes vagyok izgalmas filmet írni a világ legunalmasabb munkájáról?

Ki akarna megnézni egy filmet egy kibaszott filmkritikusról? Ki akarna megnézni egy filmet, aminek az a címe, hogy A filmkritikus? Ez egy teszt volt: ha sikerül filmet írnom valakiről, aki filmeket néz, és ez izgalmas is lesz, az már valami. Azt hiszem, sikerült” – mondta Tarantino.

Tarantino beszélt arról is, hogy amikor elengedte ezt a filmtervét, elkezdett dolgozni a Volt egyszer egy… Hollywood folytatásán, a Cliff Booth kalandjain. A filmet a Netflix fogja bemutatni, és David Fincher (Hetedik, Harcosok klubja, A közösségi háló) rendezi majd. Hogy miért ő, arról az NME beszámolója szerint ezt mondta:

Azt hiszem, én és David Fincher vagyunk a két legjobb rendező.

Így aztán az, hogy David tényleg szeretné megrendezni a forgatókönyvemet, olyan komoly érdeklődést jelez a munkám felé, amit nem lehet nem figyelembe venni.”

Tarantino tehát egyelőre továbbra sem tisztázta, mi is lesz a tízedik rendezése. Mint elmondta, mielőtt még abba belevágna, tervei szerint a londoni West Enden szeretne létrehozni egy színházi bemutatót.