Washington a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek – állítja Trump különmegbízottja

Már nem is egy tűzszünet, hanem egy „lehetséges békeszerződés” biztonsági garanciáról beszélt a CNN-nek nyilatkozva Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, alaszkai tárgyalásai alapján Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

Witkoff a CNN-nek azt állítja, hogy Trump és Putyin „szilárd biztonsági garanciákban” állapodtak meg, például abban, hogy Ukrajna NATO-tagság nélkül is a tagországokéhoz hasonló védelmet élvezhet. Úgy fogalmazott:

az Egyesült Államok és más nemzetek gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló védelmet kínálhatnak Ukrajnának”.

Ezzel arra, a NATO alapszabálya szerinti rendelkezésre utalt, amely kimondja, hogy ha egy szövetségest megtámadnak, az minden tagállam elleni támadásnak minősül és közös ellencsapással jár.

Jake Tapperrel beszélgetve Witkoff a CNN State of the Union című műsorában azt is világossá tette, hogy Putyin elnök számára Ukrajna felvétele a NATO-ba teljeséggel elképzelhetetlen, ezért az Egyesült Államok az 5. cikkelyhez csak hasonló védelmet tud felajánlani. Witkoff szerint ebbe az orosz elnök beleegyezne.

Trump különmegbízottja arról is besztélt, hogy Vlagyimir Putyin beleegyezett abba is, hogy Oroszország „törvénybe iktassa” azt, hogy nem lép be más területekre, sem Ukrajnában, sem máshol Európában, egy esetleges békeszerződés részeként.

Állítása szerint Putyin a Trumppal folytatott tárgyaláson azt mondta, cserébe hajlandó lenne befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat Ukrajna többi részén – Herszon és Zaporizzsja régiókban – és beleegyezne abba, hogy nem támadja meg újra Ukrajnát vagy más európai nemzeteket.

De – folytatta Witkoff – az orosz elnök nem adta fel azt a követelését, hogy Oroszország megszüntesse az ukrajnai háború „gyökereit”, ami azt jelenti, hogy Kijevnek csökkentenie kell haderejének méretét, fel kell adnia NATO-tagsági törekvéseit, és semleges állammá kell válnia.

Trump és Putyin alaszkai találkozója után felgyorsultak az események. Trump meghívta hétfőre Washingtonba Volodimir Zelenszkijt, aki útnak is indult. Brüsszelben közben egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd egy rövid sajtótájékoztatót tartottak.

Kulcsfontosságú, hogy Európa most olyan egységes legyen, mint a legelején volt, 2022-ben, amikor a totális háború elkezdődött. Ez az egység valóban segít elérni a valódi békét, és erősnek kell maradnunk. Meg kell állítanunk a gyilkosságokat. Putyinnak sok követelése van, de nem ismerjük mindet

– mondta ezen az ukrán elnök. Ursula von der Leyen pedig arról beszélt, hogy a jövőben az EU és Ukrajna közös védelmi programokat fog indítani, ezek között elsőként a drónok gyártását nevezték meg. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Oroszország brutális inváziójának kezdete óta Európa egységesen Ukrajna oldalán áll, és ameddig csak szükséges, támogatni fogjuk az igazságos és tartós békéért. És ezt a békét erővel kell elérni.

