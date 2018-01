[{"available":true,"c_guid":"f653876e-d8b4-4bd9-b8c7-9a50c13c59ac","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az egykori demokratikus ellenzék egyik hangadója már Nagy Imréék újratemetésekor rájött, hogy tévedés volt Soros György pártfogásába ajánlani a jelenlegi miniszterelnököt. HVG-portré.","shortLead":"Az egykori demokratikus ellenzék egyik hangadója már Nagy Imréék újratemetésekor rájött, hogy tévedés volt Soros György...","id":"201801_konrad_gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f653876e-d8b4-4bd9-b8c7-9a50c13c59ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51285e67-58cf-4f17-87e1-ba44711e69b2","keywords":null,"link":"/kultura/201801_konrad_gyorgy","timestamp":"2018. január. 07. 18:30","title":"Konrád György: Orbán felelőtlen volt, mert felejthetetlenné akarta tenni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 16 fok is lehet január elején, nyugodtan lehet szabadtéri programokat is tervezni.","shortLead":"Akár 16 fok is lehet január elején, nyugodtan lehet szabadtéri programokat is tervezni.","id":"20180106_Tavaszias_ido_lesz_a_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f0ea85-1e38-4d65-9099-817a6fe7478f","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Tavaszias_ido_lesz_a_hetvegen","timestamp":"2018. január. 06. 08:04","title":"Tavaszias idő lesz a hétvégén, melegrekordért is drukkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc21981-672b-461c-b0be-ebf6898b10ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180106_Vilaghiru_lett_Zsazsa_a_halott_gazdaja_mellett_talalt_pesti_kiskutya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc21981-672b-461c-b0be-ebf6898b10ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfee5f27-b208-42b7-9723-1c282ed5ac29","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Vilaghiru_lett_Zsazsa_a_halott_gazdaja_mellett_talalt_pesti_kiskutya","timestamp":"2018. január. 06. 09:47","title":"Világhírű lett Zsazsa, a halott gazdája mellett talált pesti kiskutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gép szárnya ki is gyulladt. New York-ban is történt egy hasonló baleset. ","shortLead":"Az egyik gép szárnya ki is gyulladt. New York-ban is történt egy hasonló baleset. ","id":"20180107_Osszeutkozott_ket_repulo_a_toronto_repter_kifutojan__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961e2f7-f3d5-4d25-84f9-475fb9021fa9","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Osszeutkozott_ket_repulo_a_toronto_repter_kifutojan__video","timestamp":"2018. január. 07. 17:26","title":"Összeütközött két repülő a torontói reptér kifutóján - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcffe5f-1852-4953-9944-78b42073bc9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy magas rangú EU-diplomata a Bruxinfónak úgy nyilatkozott, hogy a migráció, az eurózóna reformja és a következő többéves keretköltségvetés idén egyetlen nagy alkucsomagot alkothat.","shortLead":"Egy magas rangú EU-diplomata a Bruxinfónak úgy nyilatkozott, hogy a migráció, az eurózóna reformja és a következő...","id":"20180106_Az_unio_sorsat_is_eldonto_nagy_alkura_keszulnek_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcffe5f-1852-4953-9944-78b42073bc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43358c1c-d21f-47a2-8c19-34abc496b2f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180106_Az_unio_sorsat_is_eldonto_nagy_alkura_keszulnek_Europaban","timestamp":"2018. január. 06. 21:36","title":"Az unió sorsát is eldöntő nagy alkura készülnek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától értetődő módja a hajós körutazás. Nem olcsó mulatság, furcsaságai is vannak, de ha valaki teheti, egyszer érdemes kipróbálni.","shortLead":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától...","id":"20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532e313b-6b50-4531-9a5e-f87a654f4920","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","timestamp":"2018. január. 06. 13:00","title":"Hajós körutazások divatja: miért vonzó, mennyire drága?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4974f-386a-47fd-a823-fc68da1f1857","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A volt német válogatott gyorsétterme Kölnben van. ","shortLead":"A volt német válogatott gyorsétterme Kölnben van. ","id":"20180107_Foto_Donerezot_nyitott_Lukas_Podolski","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca4974f-386a-47fd-a823-fc68da1f1857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a73593-3fe0-4e85-b66d-cc90645d2355","keywords":null,"link":"/kkv/20180107_Foto_Donerezot_nyitott_Lukas_Podolski","timestamp":"2018. január. 07. 19:01","title":"Fotó: Dönerezőt nyitott Lukas Podolski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90116453-8017-48e9-a87d-239825436f11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Scott a Guardiannek beszélt az újraforgatott és újravágott All The Money In The World című filmről és a szexuális zaklatási ügyekről.","shortLead":"Scott a Guardiannek beszélt az újraforgatott és újravágott All The Money In The World című filmről és a szexuális...","id":"20180106_Ridley_Scott_interju_Kevin_Spacey","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90116453-8017-48e9-a87d-239825436f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4a01af-da32-42ab-b95d-d92c97546f22","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Ridley_Scott_interju_Kevin_Spacey","timestamp":"2018. január. 06. 17:45","title":"\"Minden amit privátban csinálsz, nem az én bizniszem\" - a Kevin Spacey-botrányról nyilatkozott a sztárrendező, Ridley Scott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]