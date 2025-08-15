Meghalt egy kárpátaljai magyar katona Ukrajnában

Elesett a fronton egy kárpátaljai magyar katona, Leco Zsolt – írja a Kárpáthír. A kincseshomoki férfit két éve sorozták be katonának, halálának pontos helyszíne és körülményei egyelőre nem ismertek. Leco 43 éves volt.

Az elhunyt katonát felesége és fia gyászolja. Augusztus 19-én, kedden helyezik végső nyugalomra szülőfalujában.

A Kárpáti Igaz Szó szerint a háború kezdete óta már több mint 60 kárpátaljai, magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét.

Júliusban egy másik sorozott, Sebestyén József halálát követően a Kijevvel már amúgy is igen feszült viszonyban lévő magyar kormány azt az álláspontot kezdte képviselni, hogy a kárpátaljai férfit kényszersorozás közben verték meg, és a sérüléseibe halt bele.

Az ügyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium berendelte Ukrajna Magyarországra delegált nagykövetét is. Az ukrán hadsereg azt állítja, a férfi halálát tüdőembólia okozta, és tagadják, hogy bántalmazták.