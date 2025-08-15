Belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter a vadászgépek megrongálása miatt

A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el a kecskeméti katonai repülőtéren történt betörés miatt, az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is indított eljárást – közölte a tárca a Blikk megkeresésére.

Azt ugyanakkor nem árulta el a minisztérium, hogy kik felelősen a repülőtér őrzéséért, arra hivatkoztak, hogy az nem nyilvános adat.

Blikk: Betörtek a kecskeméti katonai reptérre, MiG-29-esek alkatrészeit lopták el A lap információi szerint a betörők a drótkerítést átvágva jutottak be a repülőtér területére.

Körülbelül két héttel ezelőtt törtek be ismeretlenek a drótkerítést átvágva a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó kecskeméti repülőtérre. A betörők azoknak a MiG–29-eseknek a lokátorteréből vittek el alkatrészeket, amelyek eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkeztek Magyarországra, és amelyek közül néhányat még mindig Kecskeméten tárolnak. A lokátortér a vadászgép orrkúpja mögött található, így a behatolóknak azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek.

A gépeket egyébként több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből.