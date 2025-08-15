Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett Alaszkába

Az Air Force One Donald Trumppal a fedélzetén landolt Anchorage-ban, nagyjából egy órával Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozó előtt – írja a BBC. A két vezetőt a repülőtéren vörös szőnyeg és alakzatba rendezett vadászrepülők várják. Nagyjából fél órával később pedig Putyin is megérkezett.
Eredetileg az volt a terv, hogy a két vezető közvetlenül egymással tárgyal, rajtuk kívül csak a tolmácsok lesznek jelen. Azonban időközben kiderült, hogy Trumphoz csatlakozik majd Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is. A megbeszélést követő munkavacsorán pedig rajtuk kívül részt vesz még Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles kabinetfőnök is.
Putyint pedig Jurij Usakov, külpolitikai tanácsadó és Szergej Lavrov külügyminiszter kíséri majd – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN-nel.
Trump várhatóan helyi idő szerint 11:30-kor (magyar idő szerint 21:30) találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Elmendorf-Richardson bázison, ami a két vezető első személyes találkozása lesz azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba második mandátumára.
A találkozóra – ami a Kreml szerint akár 6-7 órán keresztül is tarthat majd – Trump úgy indult, hogy közösségi oldalánarról írt: nagy a tét, Putyin pedig még egy megállót is beiktatott az odavezető útja során. Az amerikai elnök inkább a hozzá lojális, Putyin viszont a sokat látott, rutinos embereit viszi magával, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter pedig szovjetuniós pulcsiban érkezhetett meg.
Nyitóképünkön a vezetők tiszteletére lerakott vörös szőnyeg, fotó: AFP / Andrew Caballero-Reynolds