Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett Alaszkába

Az Air Force One Donald Trumppal a fedélzetén landolt Anchorage-ban, nagyjából egy órával Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozó előtt – írja a BBC. A két vezetőt a repülőtéren vörös szőnyeg és alakzatba rendezett vadászrepülők várják. Nagyjából fél órával később pedig Putyin is megérkezett.

Eredetileg az volt a terv, hogy a két vezető közvetlenül egymással tárgyal, rajtuk kívül csak a tolmácsok lesznek jelen. Azonban időközben kiderült, hogy Trumphoz csatlakozik majd Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is. A megbeszélést követő munkavacsorán pedig rajtuk kívül részt vesz még Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles kabinetfőnök is.

Putyint pedig Jurij Usakov, külpolitikai tanácsadó és Szergej Lavrov külügyminiszter kíséri majd – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN-nel.

Donald Trumpaz Air Force One fedélzetén még a levegőbeb beszélget újságírókkal a találkozó előtt AFP / Andrew Caballero-Reynolds

Trump várhatóan helyi idő szerint 11:30-kor (magyar idő szerint 21:30) találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Elmendorf-Richardson bázison, ami a két vezető első személyes találkozása lesz azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba második mandátumára.

Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában AFP / Andrew Caballero-Reynolds

A találkozóra – ami a Kreml szerint akár 6-7 órán keresztül is tarthat majd – Trump úgy indult, hogy közösségi oldalánarról írt: nagy a tét, Putyin pedig még egy megállót is beiktatott az odavezető útja során. Az amerikai elnök inkább a hozzá lojális, Putyin viszont a sokat látott, rutinos embereit viszi magával, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter pedig szovjetuniós pulcsiban érkezhetett meg.

Alaszkában Trump a vendéglátó, de Putyin is hazai pályán érezheti magát ősei földjén Oroszország 1867-ben vesztette el Alaszkát: II. Sándor cár rájött arra, hogy országa nem lesz képes tartósan megvédeni észak-amerikai gyarmatát, s ezért inkább eladta az USA-nak a mintegy másfélmillió négyzetkilométeres területet. Mint később kiderült, az amerikaiak az évszázad üzletét csinálták meg, az oroszok jó része pedig emiatt a mai napig átverve érzi magát.

Nyitóképünkön a vezetők tiszteletére lerakott vörös szőnyeg, fotó: AFP / Andrew Caballero-Reynolds