Az orosz külügyminiszter felsőjét egy fekete pufimellény takarta, de a CCCP betűk egy része így is kivehető.

Úgy tűnik, szovjetuniós pulcsiban érkezett meg Szergej Lavrov Alaszkába

Az elérhető felvételek alapján úgy tűnik, CCCP-feliratú felsőben érkezett Alaszkába Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Aki nem ismerné, ez a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének cirill betűs rövidítése (Союз Советских Социалистических Республик). A CNN felvételén talán még jobban kivehető.

Lavrov is tagja annak az orosz kormányzati delegációnak, mely elkísérte Vlagyimir Putyint, aki ma este ül le Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háborúról tárgyalni.

A Szijjártó Péter magyar külügyminisztert Barátság kitüntetéssel megtisztelő politikust akkor videózták le, amikor bement a szállodába, ezen látszódik a pulóvere, melyet ugyan egy fekete pufimellény takar, de így is kivehető a CC felirat.

