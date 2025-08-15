Úgy tűnik, szovjetuniós pulcsiban érkezett meg Szergej Lavrov Alaszkába

Az elérhető felvételek alapján úgy tűnik, CCCP-feliratú felsőben érkezett Alaszkába Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Aki nem ismerné, ez a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének cirill betűs rövidítése (Союз Советских Социалистических Республик). A CNN felvételén talán még jobban kivehető.

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

Lavrov is tagja annak az orosz kormányzati delegációnak, mely elkísérte Vlagyimir Putyint, aki ma este ül le Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háborúról tárgyalni.

A Szijjártó Péter magyar külügyminisztert Barátság kitüntetéssel megtisztelő politikust akkor videózták le, amikor bement a szállodába, ezen látszódik a pulóvere, melyet ugyan egy fekete pufimellény takar, de így is kivehető a CC felirat.

