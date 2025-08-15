Teljes átalakulás előtt a vérnyomásmérés, ez az apró tapasz jöhet a pumpálós gépek helyett

A körömnyi tapasz százmilliók életében hozhat változást azáltal, hogy minden eddiginél kényelmesebb formában teszi valós időben, precízen követhetővé például a magas vérnyomásban szenvedők legfontosabb egészségügyi paraméterét.

A WHO adatai szerint világszerte több mint 1,3 milliárd embernek magas a vérnyomása, ám csak minden ötödik kezeli hatékonyan. A probléma már a mérésnél kezdődik: vannak ugyan többé-kevésbé pontos alternatív megoldások, ám az igazán precíz, klinikailag megbízható eredménnyel szolgáló eszközök gyakran nagyok, pumpálást vagy felfújást igényelnek, ráadásul az ezzel járó mérési procedúra során egyetlen eredményt adnak. További probléma, hogy ha nem pontosan helyezik fel őket, vagy a mindennapi használat során elmozdulnak, akkor máris oda a precizitásuk.