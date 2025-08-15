Cápák, oroszlánok, krokodilok – az Orbán-birtok melletti antilopok adtak ötletet a Politicónak megnézni más autokraták állatkertjét

A két szerző, Elena Giordano és Yurii Stasiuk azt írja, hogy az erősemberek nem csupán aranyborítású palotákban és katonai parádékban mérik a hatalmukat, hanem sokszor különleges állatokban is, amelyek inkább otthon vannak a tanzániai Szerengeti Nemzeti Parkban, semmint Európa unalmas pusztáin.

A magyar kormányfő családjának hatvanpusztai uradalma kapcsán legutóbb egy drónfelvétel keltett kétes érzelmeket, mivel bemutatta, hogy az olyan luxuslétesítményeken kívül, mint pálmakert, kápolna és szökőkutak, zebrák és antilopok is hozzátartoznak a mindennapokhoz.

A fotókat Hadházy Ákos független parlamenti képviselő tette közzé, megkérdőjelezve ily módon a miniszterelnök állítását, miszerint a hely egyszerű majorság, amely az édesapja a tulajdona. Úgyhogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter trollkodva meg is kérdezte, mennyire megszokott haszonállatok a zebrák egy hagyományos magyar farmon.