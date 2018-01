A legtöbben minden bizonnyal találkoztak már olyan autóssal, aki a megengedettnél nagyobb helyet foglalt el a parkoló autójával a járdából, emiatt pedig jelentősen megnehezítette, vagy épp lehetetlenné tette a gyalogosok közlekedését. Ilyenkor a bosszankodáson és az autó kikerülésén kívül nem sok mindent tehet az ember, de ha valaki mozgássérültként, vagy babakocsit tolva kerül ilyen helyzetbe, jóval nehezebb a dolga.

A brit Környezetvédelmi Közlekedési Szövetség (Environmental Transport Association ETA) azonban egy egyszerű eszközzel védené ki a szabálytalankodó autósokat, sőt, akár a terrortámadásokat is.

A CatClaw nevű eszköz első ránézésre azokhoz a gömbsüvegekhez hasonlít, amik az utakba építenek be, hogy az autósok ne tudjanak szabálytalanul megfordulni vagy az előttük lévő sort megelőzni. A szerkezetet azonban az út helyett a járda szélébe kell beépíteni, funkcióját tekintve pedig jóval többet tud nagyobb "társánál".

A szerkezetet úgy fejlesztették ki, hogy egy nagyobb súly – ilyen az autó – tudja csak lenyomni a félgömb alakú szerkezetet (a fenti gif csupán a működési elvet mutatja be), amiből így egy éles acéltüske ágaskodik ki. Aki egy ilyenre ráhajt, azonnal defektet kap, így alkalmas lehet arra, hogy csökkentse a szabálytalanul parkoló autósok számát. Más kérdés, hogy ha valaki kevésbé rutinos a parkolásban, és úgy tud csak megállni, hogy a járda szélére fel- és lehajt, akkor a szándéka ellenére ő is póruljár majd. A szerkezet köré egyébként napelemes LED izzók is telepíthetők, így éjszaka is könnyen észre lehet venni őket.

© ETA

A környezetvédelmi Közlekedési Szövetség szakemberei szerint a CatClaw nemcsak a szabálytalankodó autósok, de a terroristák ellen is hatásos lehet. Az elmúlt évben több olyan támadás is történt, amikor az elkövetők autóval hajtottak fel a járdára, hogy így végezzenek az ott lévő járókelőkkel. A kocsi azonban így azonnal defektet kapna, így pedig jó eséllyel lelassulna, vagy akár meg is állna az autó, ami az adott helyzetben életeket menthet.

