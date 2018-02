[{"available":true,"c_guid":"b53f3e7d-fc8a-429c-a182-9dd6a29f23e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó kissé ellentmondásos hirdetése a OnePlusnak az alábbi, amelyben elméletben, majd gyakorlatban is a földre küldi a konkurens termékeket.","shortLead":"Nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó kissé ellentmondásos hirdetése a OnePlusnak az alábbi, amelyben...","id":"20180221_a_oneplus5t_a_leggyorsabb_allitja_egy_hirdetesben_a_oneplus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53f3e7d-fc8a-429c-a182-9dd6a29f23e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673f6905-3e36-495c-9b4b-41c00ef66f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_a_oneplus5t_a_leggyorsabb_allitja_egy_hirdetesben_a_oneplus","timestamp":"2018. február. 21. 17:00","title":"Videó: Megkédőjelezhető hirdetésben szapulja a OnePlus a konkurenseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban Dél-Korea inkább tiltotta volna a kriptovalutával való kereskedést, most azonban úgy tűnik, mégsem teszik meg. Az egyik leghangosabb Bitcoin-tiltó ország visszalépése komoly lendületet adhat a virtuális pénznek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban Dél-Korea inkább tiltotta volna a kriptovalutával való kereskedést, most azonban úgy tűnik, mégsem...","id":"20180221_del_korea_bitcoin_kriptovaluta_kriptopenz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c403f33-4d3a-42db-bff4-e0311c82081d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_del_korea_bitcoin_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2018. február. 21. 07:02","title":"Igencsak meglódulhat a Bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem találtak semmit róla, amikor tartózkodási engedélyt kért – állítja Demeter Márta. ","shortLead":"Ezért nem találtak semmit róla, amikor tartózkodási engedélyt kért – állítja Demeter Márta. ","id":"20180221_Rossz_neven_kerestek_Pharaont_a_magyar_hatosagok_a_korozesi_rendszerben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b954f67d-f04d-4849-8462-e00a9592e6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Rossz_neven_kerestek_Pharaont_a_magyar_hatosagok_a_korozesi_rendszerben","timestamp":"2018. február. 21. 12:43","title":"Rossz néven keresték Pharaont a magyar hatóságok a körözési rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A pjongcsangi téli olimpia 13. versenynapján, csütörtökön kilenc számban avattak győztest. ","shortLead":"A pjongcsangi téli olimpia 13. versenynapján, csütörtökön kilenc számban avattak győztest. ","id":"20180222_pjongcsangi_teli_olimpia_13_nap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff115930-f6fe-42b1-aa6f-f1a9cfe5b8f3","keywords":null,"link":"/sport/20180222_pjongcsangi_teli_olimpia_13_nap","timestamp":"2018. február. 22. 08:30","title":"Liu Shaolinék történelmet írtak. Megvan Magyarország első téli olimpiai aranya! - pjongcsangi hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7320aae5-5b18-4455-a814-b885ab3c4c5b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy megjelent cikkünk arról, hogy a pesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban az udvaron parkoló mobil CT-ben látják el a rákos és más akut betegeket, befutott az állami egészségügyi központ hivatalos válasza. Ebben a kért adatokat nem adták meg, a kérdéseink nagy részére nem válaszoltak, viszont kifejtették, hogy a hóban egy csúszós rámpán hurcolni a betegeket a kamionos CT-be „sikertörténet”, és a tervezett módon zajlik.","shortLead":"Ahogy megjelent cikkünk arról, hogy a pesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban az udvaron parkoló mobil CT-ben látják el...","id":"20180221_Megszolal_a_korhaz_Sikertortenet_hogy_egy_kamionban_CTzik_a_rakos_betegeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7320aae5-5b18-4455-a814-b885ab3c4c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0251b88-5e5e-4a7c-907e-7a02c1fec2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Megszolal_a_korhaz_Sikertortenet_hogy_egy_kamionban_CTzik_a_rakos_betegeket","timestamp":"2018. február. 21. 10:03","title":"Megszólal a kórház: Sikertörténet, hogy a hóban egy kamionos CT-ben látják el a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ismeretlen tökéletes összhangjának köszönheti életét egy Vas megyei férfi – közölte Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. ","shortLead":"Három ismeretlen tökéletes összhangjának köszönheti életét egy Vas megyei férfi – közölte Facebook-oldalán az Országos...","id":"20180221_Harman_elesztettek_ujra_egy_biciklirol_leesett_ferfit_Vas_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569beeef-8ecc-450a-8485-e03d303678f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Harman_elesztettek_ujra_egy_biciklirol_leesett_ferfit_Vas_megyeben","timestamp":"2018. február. 21. 15:43","title":"Hárman élesztettek újra egy bicikliről leesett férfit Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 24.hu szerint a balatonboglári képviselő-testület úgy fogadta el az állam ajánlatát egy sportkomplexumra, hogy az állam el sem készítette ahhoz az értékbecslést. ","shortLead":"A 24.hu szerint a balatonboglári képviselő-testület úgy fogadta el az állam ajánlatát egy sportkomplexumra...","id":"20180222_balatoni_sportkomplexumot_szerez_az_allam_mocsai_lajoseknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ec8727-e2f8-48fc-b82f-a3a744458e7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180222_balatoni_sportkomplexumot_szerez_az_allam_mocsai_lajoseknak","timestamp":"2018. február. 22. 19:58","title":"Balatoni sportkomplexumot szerez az állam Mocsai Lajoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db5979-ca2c-4f6a-890d-54febfddc28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerítésbontók címmel országos plakátkiállítást rendez a Fidesz ifjúsági szervezete, az anyagokon Szél Bernadett mellett Vona Gábor és Karácsony Gergely is szerepel majd. ","shortLead":"Kerítésbontók címmel országos plakátkiállítást rendez a Fidesz ifjúsági szervezete, az anyagokon Szél Bernadett mellett...","id":"20180221_Plakatra_teszi_a_hatarzarat_kritizalokat_a_Fidelitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2db5979-ca2c-4f6a-890d-54febfddc28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4698317-030a-42bf-be4d-3b246d974d54","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Plakatra_teszi_a_hatarzarat_kritizalokat_a_Fidelitas","timestamp":"2018. február. 21. 15:18","title":"Plakátra teszi a határzárat kritizálókat a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]