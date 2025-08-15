Kreml: Legalább 6-7 órás lehet a Trump-Putyin tárgyalás

A Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalások „legalább 6-7 órán át” tarthatnak – közölte a Kreml szóvivője pénteken.

A CNN cikke szerint Dmitrij Peszkov azt is elmondta, a két elnök négyszemközti megbeszélései segítők részvételével fognak zajlani, ugyanakkor azt nem tisztázta, kik lesznek azok.

A csúcstalákozó Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor kezdődik, a fő témája az ukrajnai háború esetleges lezárása lesz.

A helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis. Elméletileg a politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.