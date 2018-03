Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","shortLead":"Inkább röhögjék ki, csak ne beszéljünk a lényegről.","id":"20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52da786-c95c-4c22-9cdb-1f8f55505689","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_gomperz_lazar_menni_vienna","timestamp":"2018. március. 08. 10:55","title":"Gomperz: Lázár menni Vienna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836baef5-cb5b-4899-82ad-a2ecfb8221b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlize Theron egy talk show-ban beszélt arról, hogy édesanyjával az alvásproblémáikat kannabisszal kezelték.","shortLead":"Charlize Theron egy talk show-ban beszélt arról, hogy édesanyjával az alvásproblémáikat kannabisszal kezelték.","id":"20180308_Charlize_Theron_marihuana_fu_kabitoszer_","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836baef5-cb5b-4899-82ad-a2ecfb8221b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8ced21-6244-4d76-91b5-7e70233bcb31","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Charlize_Theron_marihuana_fu_kabitoszer_","timestamp":"2018. március. 08. 12:00","title":"Charlize Theronnak az anyja vette a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerdán, éves jelentésének bemutatásakor beszélt Genfben a mianmari helyzetről. A délkelet-ázsiai ország nemzetbiztonsági tanácsadója szerint nem történt népirtás, az érintett kisebbség tagjai más okból menekültek el, de állítólag visszafogadják őket, ha megtanulják például a burmai nyelvet.","shortLead":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerdán, éves jelentésének bemutatásakor beszélt Genfben a mianmari helyzetről...","id":"20180308_mianmar_szerinte_ideje_lenne_bizonyitekokat_felmutatni_a_rohingjak_elleni_nepirtasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e13956-d35e-4e8e-9a32-a6a5e13d72a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_mianmar_szerinte_ideje_lenne_bizonyitekokat_felmutatni_a_rohingjak_elleni_nepirtasrol","timestamp":"2018. március. 08. 21:54","title":"Mianmar szerinte ideje lenne bizonyítékokat felmutatni a rohingják elleni népirtásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi vereségről azonban azt mondta, az még segítette is a kormánypártokat.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi vereségről azonban azt mondta, az még segítette is a kormánypártokat.","id":"20180309_Gulyas_Gergely_szerint_nem_lesz_ketharmada_a_Fidesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6255d1-d2f0-4e00-a223-3b7b6be47ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Gulyas_Gergely_szerint_nem_lesz_ketharmada_a_Fidesznek","timestamp":"2018. március. 09. 13:21","title":"Gulyás Gergely szerint nem lesz kétharmada a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több városból már nyilvánosságra került, milyen problémákat talált az OLAF az Elios pályázataiban, Hévíz polgármestere azonban most még az OLAF-nak írt levelet, kiadhat-e bármit.","shortLead":"Több városból már nyilvánosságra került, milyen problémákat talált az OLAF az Elios pályázataiban, Hévíz polgármestere...","id":"20180309_Heviz_is_levelezget_az_OLAFfal_Eliosugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac27ed2-6295-41e9-9129-f11f5a7084ad","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Heviz_is_levelezget_az_OLAFfal_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 09. 12:46","title":"Hévíz is levelezget az OLAF-fal Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","shortLead":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","id":"20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844074a1-b312-440c-bf32-019c52fcb292","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","timestamp":"2018. március. 08. 14:22","title":"Eltüntették Lázár és Tiborcz bálozós fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7970d628-d60e-4e24-9035-722a2f726a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 15-től könnyebben juthatnak hozzá a családok a csokhoz, a gyermekek után igényelhető otthonteremtési támogatáshoz. ","shortLead":"Március 15-től könnyebben juthatnak hozzá a családok a csokhoz, a gyermekek után igényelhető otthonteremtési...","id":"20180308_Jovo_hettol_hasznalt_lakasra_is_kerheto_a_csok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7970d628-d60e-4e24-9035-722a2f726a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ccef77-1f5a-487d-9023-615d5cfd86af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180308_Jovo_hettol_hasznalt_lakasra_is_kerheto_a_csok","timestamp":"2018. március. 08. 11:06","title":"Jövő héttől használt lakásra is kérhető a csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a03798-dffa-42bd-9a16-38ae447a0a1f","c_author":"PwC","category":"brandcontent","description":"Egyre magabiztosabbak a magyar cégvezetők, ha a saját vállalkozásuk jövőjéről kérdezik őket. Mivel most minden „rózsaszín”, kevesen foglalkoznak az évek óta problémás ügyekkel – mindenekelőtt a munkaerőhiánnyal –, pedig a lendület nem tart örökké. A PwC Magyarország szakértőit kérdeztük a friss vezérigazgatói felmérés tanulságairól.","shortLead":"Egyre magabiztosabbak a magyar cégvezetők, ha a saját vállalkozásuk jövőjéről kérdezik őket. Mivel most minden...","id":"20180308_Vezerigazgatoi_felmeres_akiket_csak_az_iparaguk_huz_fel_nemsokara_bajban_lesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a03798-dffa-42bd-9a16-38ae447a0a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f7b0e-b61d-421f-a53d-59d2a060b47c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180308_Vezerigazgatoi_felmeres_akiket_csak_az_iparaguk_huz_fel_nemsokara_bajban_lesznek","timestamp":"2018. március. 08. 14:00","title":"Vezérigazgatói felmérés: akiket csak az iparáguk húz fel, nemsokára bajban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]