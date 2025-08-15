Magyar Péter: Nyolc hónapos kislányt fertőzhetett meg a pseudomonas aeruginosa baktérium a székesfehérvári kórházban

Egy nyolc hónapos kislányt fertőzhetett meg a pseudomonas aeruginosa baktérium a székesfehérvári kórházban – állítja a gyermek édesanyja, miközben a kórházban július vége óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz.

A történetről Magyar Péter posztolt Facebook-oldalán, miután kapcsolatba lépett vele az édesanya. A nő szerint gyermekével együtt május 27-én került be a székesfehérvári kórházba 2 napra.

Miután elhagyták az intézményt ő is és a gyermeke is megbetegedett. A kislánynál azt a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki a kenetből, ami jelenleg is problémákat okoz a szülészet, az újszülött sürgősségi osztály és az ambulancia csapvizében.

Az édesanya tájékoztatása szerint a kislányt a mai napig kezelik emiatt a bakteriális fertőzés miatt. A háziorvosa éppen tegnap járt tájékozódni a kórházba – írta Magyar Péter, aki azt is hozzátette, hogy nála vannak a kislány leletei.

Az ügyben megkerestük a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházat is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés: A poszt megjelenése után nem sokkal írt róla Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki nem cáfolta a történteket, hanem azt kérte, az édesanyától, hogy keressék meg a tisztiorvost, aki kellő alapossággal meg fogja vizsgálni az esetet. Magyar Péternek pedig azt üzente, hogy hazugságokat gyárt, a székesfehérvári kórházban ugyanis nem alakult ki járvány, a baktérium megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt.

Magyar a posztjában felszólította a kórház vezetését, Surján Orsolya országos tisztifőorvost és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy szakítsák meg nyaralásukat és haladéktalanul tájékoztassák az ország közvéleményét, hogy miért hallgatták el hetekig, hogy milyen baktérium található a szülészet, az újszülött sürgősségi osztály és az ambulancia csapvizében. Magyar arról is tájékoztatást kért, hogy hány pseudomonas aeruginosa fertőzést detektáltak idén és vizsgálnak-e ezzel kapcsolatban halálesetet.

A Tisza Párt elnökét csütörtökön fogadta a Fejér Megyei Szent György Kórház orvosigazgatója, aki elismerte, hogy hetek óta sikertelenül próbálják megszüntetni a B épület vízvezetékeinek baktérium-fertőzését. Korlátozásról a Nemzeti Népegészségügyi Központ dönthet, a kórház vezetése nem.

Magyart arról tájékoztatták a kórházban, hogy július 27-én mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot az intézmény B épületében, ahol azóta is hiába próbálják megtisztítani vízvezetékeket. A politikussal kapcsolatba lépő édesanya kislánya egy hónappal korábban feküdt az intézményben.

A baktérium alapesetben bőrbetegséget okoz, de újszülötteknél és kismamáknál súlyosabb megbetegedés is kialakulhat – árulta el Magyarnak az orvosigazgató. Állítólag korábban is szembesültek már megjelenésével a kórházban, de akkor egyszerű fertőtlenítési eljárásokkal ki lehetett irtani. A mostani fertőzés éppen azért különleges, mert hetek óta, különféle fertőtlenítési módszerekkel sem sikerült a baktériumtól megtisztítani a vezetékrendszert.

Magyar szerint az orvosigazgató a használatban lévő szülőszobán dolgozó vízvezeték-szerelők ügyében az egészségügyi államtitkár azon állítását erősítette meg, miszerint műtős dolgozó ment be vízvezetéket szerelni a szülő anyukához.