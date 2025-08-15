Miklós Tamás: Búcsú Tatár Györgytől (1947–2025)

Aki nem tudta, az a Tatár György halálhírét közlő magyar portálokból értesül, hogy kiemelkedő vallásfilozófus volt, a zsidó, a keresztény, a muszlim vallás és világkép viszonyának, különbözőségének és ütközésének tudósa, több nemzedék tanára, filozófiai esszék és elemző elméleti-politikai írások szerzője.

Igaz a méltatás, de akik ismerték, közel álltak hozzá, tudják, mégis nagyon keveset ragad meg abból az emberből, aki kiemelkedő képességű, elképesztő agyú és a szellemi udvariasságra fütyülő társunk volt ebben a káoszba és őrületbe forduló világban.

Bár különös személyiségének egy-egy mozzanata, indulata olykor barátait is zavarba ejtette, mindannyian tudtuk, hogy legokosabb gondolkodóink egyike. Fergeteges humora, visszhanggal nem törődő éles helyzetmegítélései és filozófiai írásai egyszerre voltak elbűvölő irodalmi szövegek és valami ismeretlen, de azért felsejlő, roppant mélységből táplálkozó, e tekintetben is ma egyedülálló, pontos írások.