Magabiztos jóslásba ment bele Szijjártó Péter, megnéztük, igaza lett-e

„A napokban minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben” – mondta hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor a Trump és Putyin közötti pénteki találkozót méltatta.

Ekkor néz farkasszemet a két vezető Alaszkában, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak. Trump korábbi nyilatkozatai azt sugallták, hogy területi engedményekről is szó eshet. Egy darabig nem lehetett pontosan tudni, hol tartják majd a találkozót, sajtóhírek szerint többek között felmerült Budapest is.

A választás végül az amerikai városra esett, ezért Szijjártó azt jósolta, hogy az emberek az Alaszka szóra lesznek e laginkább kíváncsiak a héten. Elérkezett a nagy nap, aminek apropóján megnéztük a Google Trends segítségével, igaza lett-e a külügyminiszternek.

Az elmúlt hét nap felkapott kereséseit böngészve az Alaszka szó péntek délelőtt még a századik helyen sem bukkant fel a listában. Helyette inkább Perintfalvi Rita, a botulizmus, a Margaret Island és Will Smith érdekelte az embereket. Kifejezetten földrajzi neveket nézve előbb jött fel Barcelona és Wales is. Azonban kora délutánra változott a helyzet, az Alaszka, Putyin szavakra egyben keresők száma jelentősen megnőtt, így a hetedik helyre került az állam és az orosz elnök párosa.

„Alaszka Putyin” keresők Magyarországon Google Trends

Persze a háború esetleges lezárására nem csak Magyarországon lehetnek kíváncsiak, ezért országot váltva megnéztük, mikre kerestek az emberek az Egyesült Államokban.

Az Alaszka szót Trump országában sem pötyögték be tömegesen a Google-ba, amihez hozzájárulhat, hogy az ott élők többet tudnak az államról. Az első földrajzi név a szintén amerikai állam, Virginia. Viszont maga a találkozó már felkerült a listára, bár csak a nem túl ékes 49. helyre. Az egyértelmű győztese a rivaldafénynek Taylor Swift, valószínűleg azért, mert a héten bejelentette, hogy új albummal érkezik.

Aztán egy újabb keresést indítva kiderült, hogy valamennyire azért mégis csak igaza lett Szijjártónak. Átváltva Oroszországra, a sok cirill betűs találat élén Alaszka áll, az elmúlt hét napban több mint 200 ezren kerestek rá a földrajzi névre, ráadásul a legtöbben az ország legkeletibb peremén. Azt feleannyi érdeklődővel Jurij Butuszov követte, aki egy ukrán újságíró, a Cenzor.net főszerkesztője.

Alaszkára keresők Oroszországban Google Trends

Ha az egész világ kereséseit nézzük, angolul beírva az állam nevét érdekes, hogy Oroszországgal ellentétben nem is a találkozó bejelentésének napján, hanem csütörtökön, egy nappal az összejövetel előtt kíváncsiskodtak a netezők. Bár közeledve a pillanathoz, dél körül elkezdett felfelé ívelni a grafikon.

Alaskára keresők Világszerte Google Trends

Tehát részben bejött a külügyminiszter jóslata, hiszen találtunk olyan országot, ahol Alaszka volt a legfelkapottabb földrajzi név, sőt még a legnépszerűbb keresés is, bár hozzá kell tenni, hogy Oroszországban nem a Google az elsődleges keresőmotor, hanem a Jandeksz.

Trump szerint pénteken, Alaszkában a lényeg nem a tűzszünet elérése, hanem egy második találkozó kiharcolása lesz, ahol lehetősége lesz Putyinnak és Zelenszkijnek alkut kötni és „osztozkodni határokon, területeken” – mondta. Bár a területcsere lehetőségét a héten mind Volodimir Zelenszkij, mind az orosz külügyminisztérium kizárta.

Trump számára sokkal nagyobb a tét, mint Ukrajna, így Trump hiába tesz úgy, mintha egyszerű területcserével le lehetne zárni a háborút. A balti államok pontosan tudják: egy orosz megszállás minden, csak nem átmeneti.

