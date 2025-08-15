Nagy a tét! – üzente Trump az alaszkai csúcstalálkozóra indulva

Nagy a tét! – írta Donald Trump a Truth Social-oldalán pénteken, mielőtt elindult Alaszkába. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor, hogy az ukrajnai háború esetleges lezárásáról tárgyaljon.

A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. Elméletileg a politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.

Gyakorlatilag lehet, hogy gyorsan vége lesz a találkozónak, legalábbis Trump ezt ígérte. Azt mondta, percek alatt ki fog derülni, hogy van-e értelme a találkozónak, ha úgy találja, hogy nincs, akkor nagyon gyorsan véget fog vetni az egésznek.

Az amerikai elnök a Washington melletti Andrews légibázison, helyi idő szerint péntek hajnalban szállt fel a különgépére. Kicsit integetett az ajtóból, majd elindult Alaszka felé.

A háború lezárásával kapcsolatban már korábban felmerült, hogy az Egyesült Államok területcserét szorgalmazhat Ukrajna és Oroszország között. Az Air Force One elnöki különgépen Trump azt mondta újságíróknak, hogy hagynia kell, hogy Kijev hozzon erről döntést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is kijelentette korábban, hogy Ukrajna nem fogja átadni földjeit a megszállóknak. Az ötlettel kapcsolatban szerdán az orosz külügyminisztérium is kiadott egy elutasító hangvételű közleményt.

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról azt mondta, ez egy bonyolult kérdés. Úgy véli, ez az európai országokkal összefogásban valósulhat meg, de nem a NATO égisze alatt.

A Moscow Times szerint három orosz repülőgép már landolt Anchorage-ban. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már a helyszínen van. A jelek szerint egy CCCP feliratú felsőben tette tiszteletét a légibázison.

