[{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","shortLead":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","id":"20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cf9f2-51d4-4f22-863b-7541b1788efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","timestamp":"2018. május. 08. 11:05","title":"Mutatjuk fentről a Kossuth téri tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","shortLead":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","id":"20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980f0fdb-f264-4970-b11a-d9a40f716216","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"Fischer Iván nyilvános vitát tart az antiszemitizmusról egy londoni zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik az az öröm és szereplési lehetőség, amelyben Orbán Viktornak volt része 2007-ben. ","shortLead":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik...","id":"20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44726af3-03c4-412a-9a44-c9edcd72ec74","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","timestamp":"2018. május. 07. 18:16","title":"Orbán még kemény lehetett, a mostani ellenzék egy Benny Hill show-ban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal felszerelt utánfutójukkal a Kossuth térre érkeztek, bár oda a platót nem engedték be.","shortLead":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal...","id":"20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4e986c-9c86-4acf-a1e9-452399667032","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. május. 07. 19:27","title":"Videó: Erősítés érkezett a Kossuth térre egy zenélő utánfutó képében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új játékában. Ha szerette a Pokémon Gót, ezt is imádni fogja.","shortLead":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új...","id":"20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3377d97-feca-481a-9ddc-dcc9179dd160","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. május. 07. 20:03","title":"Jött egy szuper játék a Google-től: vegye elő a telefonját, és nézzen vele körbe a szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]