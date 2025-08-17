Szijjártóval máris egyeztetett Lavrovval a Trump-Putyin találkozó után

Szijjártó Péterrel egyeztetett telefonon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Donald Trump és Vlagymimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után, a hívás a magyar fél kezdeményezésére történt, közölte az orosz külügyminisztérium.

A fejleményről beszámoló TASzSz orosz állami hírügynökség szerint a Lavrov és Szijjártó „az augusztus 15-i alaszkai találkozó eredményeinek fényében megvitatta az ukrajnai válsággal kapcsolatos kérdéseket. Emellett kitértek az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés gyakorlati kérdéseire is, beleértve a kétoldalú politikai párbeszéd napirendjét.”

Lavrov a magyar mellett a török külügyminiszterrel, Hakan Fidannal is beszélt, az orosz külügy tájékoztatása szerint Fidan kezdeményezésére, írja a Reuters. Erről az egyeztetésről is csak a Szijjártónál már idézett, szűkszavú leírást adták.

A Trump-Putyin csúcsot itt közvetítettük élőben, az amerikai elnök utána ebben az interjúban beszélt arról, hogy nagy előrelépést értek el az orosz elnökkel, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt tanácsolja, kössön alkut. A két vezetőről persze testbeszéd-elemzés is született. Nem sokkal a csúcs után aztán kiderült, hogy Putyin a Donbaszt kéri a békéért cserébe, a világ vezető lapjai pedig kiértékelték a találkozót. Ahogy maga Orbán Viktor is közzétette saját értékelését.

