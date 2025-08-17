Szijjártóval máris egyeztetett Lavrovval a Trump-Putyin találkozó után
A telefonos megbeszélést Szijjártó Péter kérte. Az orosz külügyminiszter Hakan Fidan török külügyminiszternek is kiértékelte az alaszkai csúcsot.
Szijjártó Péterrel egyeztetett telefonon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Donald Trump és Vlagymimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után, a hívás a magyar fél kezdeményezésére történt, közölte az orosz külügyminisztérium.
A fejleményről beszámoló TASzSz orosz állami hírügynökség szerint a Lavrov és Szijjártó „az augusztus 15-i alaszkai találkozó eredményeinek fényében megvitatta az ukrajnai válsággal kapcsolatos kérdéseket. Emellett kitértek az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés gyakorlati kérdéseire is, beleértve a kétoldalú politikai párbeszéd napirendjét.”
Lavrov a magyar mellett a török külügyminiszterrel, Hakan Fidannal is beszélt, az orosz külügy tájékoztatása szerint Fidan kezdeményezésére, írja a Reuters. Erről az egyeztetésről is csak a Szijjártónál már idézett, szűkszavú leírást adták.