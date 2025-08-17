Financial Times: Oroszország, Ukrajna és Európa egyaránt próbálja manipulálni Trumpot

Gideon Rachman, a Financial Times vezető külpolitikai elemzője úgy látja (https://www.ft.com/content/2e83d17f-92fc-4b20-bd11-d9740791c6b8), hogy Alaszkában sikerült elkerülni a legrosszabbat, és most Kijev szövetségesei azon vannak, hogy sikerré változtassák a csaknem bekövetkezett katasztrófát. A csúcs előtt úgy nézett ki, hogy Amerika a kétoldalú gazdasági kapcsolatok megújításáért cserében esetleg belemegy: Kijev engedjen át végleg területeket Moszkvának.

Putyin a Donbaszt kéri Ukrajnától a békéért, cserébe egy ígéretet adna, hogy többé nem fog támadni Az amerikai elnök támogatja a tervet, de a lap szerint Zelenszkijnek is rá kell bólintania.

De az végül nem kényszerült rá, hogy elutasítson egy olyan egyezséget, amelybe az USA belement, viszont amely azzal fenyegetett volna, hogy drámai helyzetbe hozza az ukránokat. Ám a találkozóról alkotott kép így is igen szerencsétlen: amerikai katonák szó szerint vörös szőnyeget terítettek Putyin, a körözött háborús bűnöző lába elé, aki megtámadta szomszédját és 1945 óta a legvéresebb viszályt robbantotta ki Európában.